El futuro laboral de uno de los panelistas de LAM empezó a moverse en medio de los rumores de cambios en América TV. Se trata de una figura con peso en el canal, a quien habrían ofrecido un nuevo desafío, y que ahora define su camino. Lo contó él mismo, con una frase que dejó la puerta abierta.

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Es Pepe Ochoa, integrante de LAM. Su nombre apareció como candidato para ocupar un lugar clave, en medio de las versiones sobre una posible salida de Yanina Latorre de Sálvese quien pueda y su eventual desembarco en El Nueve.

Pepe Ochoa tiene diferentes ofertas.

La versión la dio Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), donde aseguró que a Ochoa le habrían ofrecido ponerse al frente del ciclo de espectáculos. “Para mí está para hacerlo, es una de las personas que América quiso retener y cuando lo llamaron le dijo que se debe a Mandarina”, comentó la panelista.

Lo que dijo Latorre

La propia Yanina Latorre también habló del tema. “Al que le ofrecieron conducir Sálvese quien pueda es Pepe Ochoa, muy laburador”, reveló. Y agregó: “Es gracioso y es ducho, cuando lo hizo lo hizo muy bien”.

Ante las versiones, minutouno.com se comunicó con el panelista. Su respuesta, por mensaje privado, fue clara. “Tengo 2 propuestas fuertes y firmes, no decidí nada. Todo me entusiasma y es para mejor”, dijo.

El momento se da con la venta de Mandarina Contenidos y con varios conductores analizando si cambian de canal. En ese escenario, Ochoa aparece como una de las alternativas para una eventual renovación de uno de los ciclos más vistos de América.

Sin definiciones

Por ahora, el panelista no dio detalles de quién le hizo las ofertas ni cuál elegirá. Su mensaje deja entrever un presente de entusiasmo, con dos puertas abiertas y ninguna decisión tomada. Entre pases, canales y rumores, Ochoa tiene la pelota en su campo y todo el tiempo del mundo para elegir. Mientras tanto, la tele sigue en movimiento, y él ya aprendió que, en este medio, la mejor jugada es pensarlo bien antes de contestar.