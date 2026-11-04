Ángel de Brito rompió el silencio y habló sobre el futuro de LAM: "Por decisión de América..."

Ángel de Brito generó una enorme reprcusión con su mensaje más reciente en redes sociales. En medio de los movimientos que sacudieron a la televisión por la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, el conductor de LAM lanzó un palito contra América TV después de enterarse de que el ciclo no saldrá en vivo durante los próximos dos días.

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“El lunes y martes próximos LAM sale repetido por decisión de America TV. Siempre los feriados, fuimos en vivo”, escribió en su cuenta de X. La frase no pasó inadvertida: además de informar que el programa tendrá emisiones grabadas, De Brito dejó en claro que la determinación fue tomada por el canal, algo que fue tomado como un dardo hacia el mismo.

El tuit de Angel de Brito sobre lo que ocurrirá con LAM.

¿Qué pasará con Ángel de Brito?

El reclamo aparece en un momento particularmente delicado para el futuro del programa. La reciente venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, encabezado por Víctor Santa María y propietario de El Nueve, abrió un interrogante sobre la continuidad de los ciclos que la productora realiza para América. Entre ellos se encuentran LAM, SQP y DDM. La operación también contempla un cambio importante para Mariano Chihade, fundador de Mandarina, quien pasará a desempeñarse como director ejecutivo integral de El Nueve.

En ese escenario, De Brito ya había anticipado que se avecinaba un cambio. “Nadie me creía cuando yo dije que se venía un fin de ciclo. La verdad es que tengo propuestas de todos los canales, cuando vuelva los voy a escuchar a todos”, le había dicho a Fernanda Iglesias. Además, trascendió que el conductor evalúa cuatro propuestas que incluyen televisión, streaming y hasta teatro. Por ahora, no confirmó cuál será su próximo destino ni qué sucederá con LAM.