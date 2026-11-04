Sorpresa en América: el futuro de Ángel de Brito podría dar un giro inesperado

Ángel de Brito podría tener una propuesta que no estaba en el radar y que se conoció en medio de los cambios que dejó la venta de Mandarina Contenidos. La información la dio el periodista Santiago Sposato, que contó qué le habrían adelantado desde adentro de un canal. La novedad se suma a la incertidumbre sobre el futuro de los programas que producía la compañía.

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La pregunta que hizo Sposato

Este martes 3 de noviembre, Sposato habló en el ciclo de streaming Ya Fue Todo y contó que consultó a una persona de Canal 9. “¿Escuchaste algo de una posible gerencia artística para Ángel de Brito en Canal 9?”, le preguntó. La respuesta, contó, lo tomó por sorpresa por lo breve.

Ángel de Brito podría tomar el mando en América.

“Esta persona me dijo dos palabras, a mí me sorprendió, porque lo primero que me dice es ‘hola’, y la segunda palabra que me pone es ‘sí’”, relató el periodista. Con ese intercambio dejó entrever que la idea de sumar a De Brito al canal está sobre la mesa. Pero la fuente le hizo una aclaración importante.

No sería lo que se pensaba

Según Sposato, no se trataría de la gerencia de programación ni de una gerencia artística. “Se le va a buscar otro nombre, pero va a tener injerencia en la toma de decisiones de lo que tiene que ver con el armado de la programación y la convocatoria de talentos”, explicó.

Un lugar en la mesa chica

El periodista cerró con el detalle del posible puesto. “Se le va a ofrecer un puesto en la mesa chica, tal vez lo haga desde su casa o en una oficina, pero me confirman que se lo van a ofrecer. Seguramente Ángel lo sepa”, dijo.

El contexto de la venta

Todo ocurre después de que el Grupo Octubre, que dirige Víctor Santa María, comprara Mandarina Contenidos. En la operación, Mariano Chihade, fundador de la productora, asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9. Con ese movimiento, el tablero de la tele argentina empezó a moverse.

Entre ofertas, reuniones y comentarios de pasillo, el futuro de De Brito es hoy uno de los temas más comentados de la farándula. Habrá que ver si el conductor se anima a sentarse a la mesa chica o si prefiere seguir con el micrófono. De lo que no hay dudas es de que, con su nombre, la mesa se llena rápido.