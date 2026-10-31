Ángel de Brito rompió el silencio y habló sobre su posible salida de América: “Lo que sucedió…”

Ángel de Brito decidió romper el silencio en medio de uno de los momentos de mayor incertidumbre de su carrera televisiva. El conductor, que por estos días disfruta de sus vacaciones lejos de los estudios de América, utilizó sus historias de Instagram para referirse a los rumores que rodean el futuro de LAM, el ciclo que lidera desde 2016.

{{{htmlAmp}}}

La inquietud no es para menos, Mandarina Contenidos, la productora detrás del programa, fue vendida recientemente por Mariano Chihade al Grupo Octubre, una operación que sacudió el tablero de la televisión argentina.

Un cambio que mueve toda la grilla

La venta no afecta solamente a LAM. La misma productora tiene a su cargo El diario de Mariana (DDM), conducido por Mariana Fabbiani, y Sálvese quien pueda (SQP), con Yanina Latorre al frente, por lo que el impacto en la pantalla de América promete ser considerable.

En este escenario, el canal deberá reorganizar su programación de cara al año próximo. Mientras tanto, De Brito, Fabbiani y Latorre tendrán que definir si continúan en la emisora o si emprenden la mudanza a El Nueve o a otra señal.

Los rumores que lo obligaron a hablar

Con el correr de los días, las versiones sobre su destino se multiplicaron y comenzaron a circular supuestas conversaciones con colegas del medio. Fue entonces cuando el periodista salió al cruce de los trascendidos con su habitual estilo directo.

“También decirles que están inventando muchas pavadas. Solo me escribieron Fernanda, Flor de la V, Pampito, Bisso, Naiara Vecchio y con ellos hablé del tema. Lo demás es fruta”, disparó. Con esa frase, el conductor dejó en claro quiénes forman parte de su círculo de confianza en medio de la tormenta y desestimó cualquier otro intercambio que se le haya atribuido.

La promesa para su regreso

Lejos de dar por cerrado el tema, De Brito dejó una pista que mantiene en vilo a sus seguidores. Según adelantó, cuando vuelva a ponerse al frente de LAM el próximo mes contará en detalle todo lo que sucedió en torno a la venta.

Sus palabras fueron interpretadas como un anticipo de que, en esa vuelta, explicará cuál será el destino definitivo del programa. Por ahora, el futuro del ciclo sigue siendo una incógnita tanto para el público como para las propias angelitas.

Así, el regreso de De Brito de sus vacaciones ya tiene asegurado el rating. Las angelitas pueden ir preparando el mate, porque la primera emisión pinta para ser la más chusma del año, y esta vez con el conductor como protagonista del chimento.