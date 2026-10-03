Guerra entre Mario Pergolini y Ángel de Brito: el conductor de LAM lo trató de mentiroso

Ángel de Brito no dejó pasar el episodio. Cuando se supo que él era el invitado que había faltado a la última emisión de Otro día perdido, el conductor de LAM dio su versión de lo que pasó y terminó lanzándole a Mario Pergolini una pregunta que encendió la polémica.

{{{htmlAmp}}}

El "problemón" al aire

Todo empezó en el programa del 1 de octubre en El Trece, apenas comenzó el ciclo, Pergolini sorprendió con un ida y vuelta extraño con su producción, a la que le pedía que hiciera un llamado. Después le explicó al público lo que pasaba: "Tenemos un problema, tenemos un problemón".

Pergolini terminó entrevistando a Rada y acusó que fue por la ausencia de De Brito.

El conductor contó que el formato tiene un invitado principal que se arregla con mucha anticipación, pero que esta vez la silla había quedado vacía. "No importa quién pero canceló hace un ratito nada más", dijo, sin dar nombres. Para salvar la noche, Agustín "Rada" Aristarán, el habitual animador musical del ciclo, ocupó el lugar del entrevistado.

No hizo falta esperar mucho para saber quién había faltado, Laura Ubfal reveló en X que era De Brito y que se había bajado por problemas de horario.

El descargo del conductor de LAM

Desde su programa en Bondi Live, De Brito contó su parte de la historia. Explicó que había aceptado la invitación, pero que el lunes se bajó por asuntos personales que tenía que resolver el jueves por la tarde, justo a la hora de la grabación.

Lo que más remarcó fue la anticipación con la que avisó. "El lunes avisé… lunes, martes, miércoles, jueves. Tenés tiempo para encontrar otro invitado", dijo. También sugirió que quizás a Pergolini le habían dicho que la cancelación había sido de último momento.

Incluso planteó la posibilidad de que todo fuera parte del show: "Tal vez fue un chiste, porque hicieron todo un cuento de que el invitado nos plantó". Y recurrió a su experiencia en el medio: "Trabajo de esto hace 30 años y sé lo que es que un invitado te cancele".

El mensaje picante en X

En su programa, De Brito habló con calma. En las redes, en cambio, cambió el tono. Desde su cuenta de X le dejó a Pergolini una pregunta corta y filosa: "¿Mentís, Mario?".

Con esas dos palabras, el periodista puso en duda lo que había contado el conductor de El Trece y transformó una simple cancelación en un nuevo cruce mediático.