Sorpresa absoluta en el oficialismo por lo que dijo Feinmann sobre Luis Caputo: "Se"

Sorpresa absoluta en el oficialismo por lo que dijo Feinmann sobre Luis Caputo.

Eduardo Feinmann cuestionó duramente a Luis Caputo luego de que el ministro de Economía planteara la posibilidad de impulsar una ley que establezca sanciones para periodistas. En Radio Mitre, el conductor reaccionó con sorpresa ante la iniciativa y sostuvo que Caputo estaría adoptando una postura similar a la de Javier Milei frente a las críticas de los medios.

Durante su programa, Feinmann se refirió a las declaraciones de Luis Caputo y reaccionó ante la posibilidad de una iniciativa para sancionar a periodistas. "Hablando de enojados, ahora el ministro Caputo quiere una ley que castigue a los periodistas", afirmó el conductor.

"A la mierda", agregó Feinmann, visiblemente sorprendido por la propuesta atribuida al ministro de Economía.

La similitud con lo que dice Milei

El periodista luego apuntó contra el funcionario y marcó un contraste con la imagen que, según su consideración, tenía hasta ahora de Caputo. Feinmann calificó a Caputo como "un tipo tan correcto", pero sostuvo que su postura frente a los periodistas habría cambiado a partir de su cercanía con Javier Milei.

Sorpresa absoluta en el oficialismo por lo que dijo Feinmann sobre Luis Caputo.

"Me parece que se mimetiza con el Presidente", afirmó el conductor de Radio Mitre, antes de volver a manifestar su desconcierto ante las declaraciones del ministro y planteó: "¿Qué le pasó? Enloqueció".