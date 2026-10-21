Soledad Silveyra reveló un dato desconocido a seis meses de la muerte de Luis Brandoni: "Lo volvía loco con el..."

Luis Brandoni murió a los 86 años el 20 de abril de este año. La causa de su muerte fue un hematoma subdural provocado por un accidente doméstico el 11 de abril. A raíz de este hecho, Soledad "Solita" Silveyra publicó en sus redes sociales un emotivo video grabado en el camarín del teatro junto a su compañero de elenco.

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Asimismo, acompañó el archivo audiovisual con unas sentidas palabras para recordar al actor y ex Miembro de la Cámara de Diputados de Argentina: "Lo volvía loco con el peine y un cepillo de los antiguos. ¡Cómo nos divertimos mi hermano querido! A 6 meses, te extrañamos y te seguiremos extrañando. ¡Salía al escenario hecho un galán! Te adoro, besos al cielo".

Luis Brandoni y Soledad "Solita" Silveyra compartieron por primera vez un escenario juntos protagonizando la exitosa obra ¿Quién es quién? Durante ese proyecto, desarrollaron una profunda relación de afecto y compañerismo dentro y fuera del camarín.

Quién era Luis Brandoni

Luis Brandoni fue uno de los actores más reconocidos de la escena argentina. Nació el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y comenzó su carrera artística en el teatro en 1962. Al año siguiente debutó en televisión y, con el paso del tiempo, construyó una trayectoria de más de seis décadas que abarcó comedias, dramas y producciones emblemáticas del espectáculo nacional.

En el cine participó en películas aclamadas como La Patagonia rebelde (1974), Esperando la carroza (1985), Made in Argentina (1987), Cien veces no debo (1990), Un lugar en el mundo y La odisea de los giles (2019). En televisión se destacó en ciclos como Mi cuñado, El hombre de tu vida y Un gallo para Esculapio, además de integrar el elenco de Nada, la serie protagonizada junto a Robert De Niro.