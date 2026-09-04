Soledad Fandiño contó cómo está de salud a 2 años del cáncer de mama

Soledad Fandiño habló sobre el proceso de recuperación que comenzó después de recibir el diagnóstico de cáncer de mama.

A dos años de atravesar un diagnóstico de cáncer de mama, Soledad Fandiño volvió a hablar públicamente sobre el proceso que comenzó con una cirugía y que significó importantes cambios en su vida. La actriz compartió una reflexión sobre su recuperación y las dificultades emocionales que todavía enfrenta.

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Soledad Fandiño habló sobre su recuperación tras el cáncer de mama

Dos años atrás, Soledad Fandiño recibió el diagnóstico de cáncer de mama y debió someterse a una intervención quirúrgica para tratar la enfermedad. A partir de entonces, comenzó una etapa marcada por cambios en sus hábitos y una mirada diferente sobre el ritmo cotidiano.

Por recomendación médica, la actriz buscó reducir las situaciones de estrés y priorizar su recuperación. En ese camino incorporó distintas prácticas destinadas a encontrar mayor bienestar, entre ellas respiraciones, meditación, caminatas, ejercicio, yoga y pilates.

Sin embargo, reconoció que mantener la calma de manera permanente no siempre resulta posible. En las últimas horas, compartió un video en sus redes sociales en el que habló sobre esa dificultad y se mostró visiblemente emocionada.

“Bueno, una de las cosas que nos dicen que tenemos que evitar es el estrés, o por lo menos es lo que me dijeron a mí. Y cuando pasan cosas que te estresan y que los demás no entienden, que es una lucha encima para no estresarte y es peor. No sé si les pasa, pero si tienen técnicas para eso, me las podrían pasar”, expresó entre sollozos.

Las emociones de Soledad Fandiño después de la operación

La actriz también puso el foco en una parte de la recuperación que, según señaló, suele quedar fuera de las conversaciones sobre la enfermedad. El tratamiento no terminó para ella con la operación, sino que abrió una etapa de transformación personal.

“Uno piensa que cuando te operan ya está y no es así. No hay mucha gente que hable de eso, de la reinvención que uno tiene que hacer de sí mismo y de cómo cambia todo”, sostuvo.

En ese sentido, Fandiño describió los últimos años como una “montaña rusa de emociones”. La recuperación que había imaginado como un proceso progresivo y lineal terminó teniendo diferentes momentos, con avances y dificultades.

La actriz también expresó que todavía intenta comprender los cambios que experimentó desde el diagnóstico. “Siento que hay una parte de mí que ya no está y todavía estoy tratando de descifrar quién soy ahora”, escribió al referirse a las consecuencias emocionales que atravesó durante este período.

El estrés y la culpa durante su recuperación

La actriz reconoció que atravesó una “montaña rusa de emociones” durante los últimos dos años y que todavía intenta comprender los cambios que experimentó.

En otra parte de su reflexión, Soledad Fandiño explicó que uno de los principales desafíos consiste en manejar el estrés sin terminar atrapada en un círculo de emociones negativas.

“Después del diagnóstico los médicos me recomendaron evitar el estrés, y es lo que intento cada día, pero a veces no puedo evitar estresarme por algo que me hace mal o por algo que alguien me dice, y es ahí cuando al estrés se le suma la culpa”, escribió.

La actriz detalló que esa sensación puede intensificar todavía más el malestar: “La culpa de saber que estresándome me estoy haciendo mal a mí misma, son emociones negativas que se retroalimentan. Y me cuesta mucho más salir de ahí porque me da culpa sentir estrés y me estresa la culpa”.

Por qué Soledad Fandiño decidió mostrar su momento más vulnerable

Fandiño explicó que dudó antes de publicar el video, pero finalmente decidió compartirlo para mostrar una dimensión menos visible de su experiencia.

“Dudé en subir esto, pero es parte también de la vida real: a veces estamos arriba y otras veces no nos sentimos tan bien. Me gusta mostrar lo lindo pero siento que también se puede mostrar la parte que no se ve pero que también existe”, escribió junto a la publicación.

Con su mensaje, la actriz abrió además una conversación con sus seguidores y preguntó qué estrategias utilizan para afrontar situaciones de estrés. Su testimonio puso nuevamente en primer plano el impacto emocional que puede acompañar a una enfermedad y el proceso de reconstrucción personal que continúa incluso después del tratamiento.