Soledad Fandiño anunció una triste noticia en medio de su lucha contra el cáncer: "Lo que me dijeron..."

Soledad Fandiño, reconocida actriz que conmocionó a todos cuando hace dos años anunció que fue diagnosticada con cáncer de mama, publicó este jueves un movilizante mensaje en sus redes sociales. En este, evidencia algunas de las preocupaciones que afronta durante su tratamiento y como cuestiones que son parte del día a día pueden resultar perjudiciales para el proceso que está llevando adelante.

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"Una de las cosas que nos dicen que tenemos que evitar es el estrés, o por lo menos es lo que me dijeron a mí. Y cuando pasan cosas que te estresan y que los demás no entienden... es una lucha encima para no estresarte. Y es peor", expuso teniendo que deternerse durante algunos momentos, embargada por las lágrimas y la angustia por lo que padece. "No sé si les pasa, pero si tienen técnicas para eso, me las podrían pasar", concluyó procurando sonreir, pero con evidente congoja.

¿Qué es de la vida de Soledad Fandiño?

Hace varios años que decidió instalarse en Miami junto a su hijo y apostar por una rutina diferente a la que mantuvo durante décadas en los medios de comunicación. Lejos de los sets de grabación y las producciones televisivas, empezó a enfocarse en hábitos relacionados con la salud integral, la meditación y distintas disciplinas de entrenamiento.

Soledad Fandiño dando clases.

Todo esto cobró aún más relevancia tras ser diagnosticada con cáncer de mama, una experiencia que marcó un antes y un después en su forma de encarar la vida. Desde entonces, el bienestar físico y mental pasó a ocupar un lugar central en sus proyectos cotidianos. Tras varios meses de capacitación y estudio, obtuvo la certificación oficial como instructora de Pilates Sculpt, una disciplina que combina las bases tradicionales del pilates con ejercicios de fuerza y resistencia funcional.