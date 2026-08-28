Sofi Martínez decidió contar la verdad sobre su relación con Messi: "Conmigo"

Sofía Martínez volvió a referirse a los rumores que, durante años, la vincularon sentimentalmente con Lionel Messi, y no escondió el hartazgo que le generaron esas versiones. En diálogo con Somos Gelatina, el programa conducido por Pedro Rosemblat, la periodista repasó cómo atravesó las especulaciones surgidas a partir de su vínculo profesional con el capitán de la Selección argentina.

"Me sentía frustrada y enojada. Para mí era una injusticia, algo que de repente era una genuina buena onda con una pregunta o reflexión, como la semifinal del Mundial pasado, en el partido contra Croacia", contó. La comunicadora señaló que le resultaba injusto que un momento clave de su trabajo terminara reducido a un supuesto romance con el jugador. "A veces respondía y a veces era tanto que digo: 'No voy a responder ni tampoco mirar'", agregó.

Sofi Martínez contó la verdad detrás del apoyo de Messi.

Un logro laboral convertido en polémica

Martínez explicó que sentía cómo un logro profesional quedaba opacado por las versiones que circulaban en torno a su relación con el Diez. "Algo bueno profesional que había pasado se había transformado en algo malo", afirmó. Para ella, el ruido generado dejaba en un segundo plano el contenido real de las entrevistas para centrarse en lecturas sin sustento.

Sobre los gestos de Messi durante las notas, aseguró que muchas veces eran malinterpretados: "De repente, sonreía porque le caía bien una pregunta y conmigo eso era malo y era para un doble sentido". Así, cuestionó que cualquier intercambio cordial entre ambos se transformara automáticamente en un nuevo capítulo de rumores amorosos. "Se inventaba un doble sentido de cualquier gilada", cerró.

El machismo en el ambiente futbolero

En otra oportunidad, Sofía ya había apuntado contra el machismo que, a su criterio, persiste en el fútbol, y había explicado por qué durante tanto tiempo prefirió no hablar del tema. "Ustedes son testigos de que yo dudé si decir algo y decidí no decir nada. Entiendo que el trabajo habla por sí solo, mejor callarse que seguir agrandando una noticia, pero se agranda igual", había reconocido.

También había contado que vivió momentos de mucha angustia previos a uno de sus cruces con Messi, que afectaron también a su familia. "Me da bronca porque estoy con mi familia en Miami y me amargan el momento, porque veo que ellos se cargan con la situación frente a un montón de programas que dicen cosas", había expresado con crudeza.