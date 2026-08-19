Diego Leuco reveló detalles sobre su reencuentro con Sofi Martínez: "Nos quedamos…”

Luego de mucho tiempo sin reencuentros públicos, Diego Leuco y Sofia Martínez participaron de un evento deportivo junto a otros famosos el viernes 14 de agosto y volvieron a coincidir ante las cámaras. Asimismo, las redes sociales no tardaron en viralizar el material audiovisual donde se los ve charlando, riéndose y hasta dándose un abrazo.

Las imágenes reavivaron las versiones sobre un claro acercamiento entre ambas figuras televisivas, lo que llevó a los usuarios a especular con una posible reconciliación. Ante esta situación, el conductor de Luzu TV decidió romper el silencio y hablar sobre su relación actual con la periodista deportiva.

En ese sentido, reveló: “Con Sofi servimos show para los medios porque nos quedamos charlando cuando terminó el evento. Cuando terminó el partido nos dimos un abrazo y nos quedamos hablando una hora y salieron un par de videos. Buena onda, la pasamos bien, hace mucho no nos veíamos, como un año y pico que no nos cruzábamos en algún evento”.

La separación amorosa entre Sofi Martínez y Diego Leuco

El punto de quiebre entre la relación amorosa de Sofi Martínez y Diego Leuco surgió a finales de 2023 luego de que ambos aseguraran que no se encontraban en la misma sintonía. En ese entonces, la periodista deportiva explicó: “Para mí hubo un destiempo. Cuando yo estaba más a full, él no tanto. Después cuando él estuvo más a full, yo no tanto. A veces yo tomaba la decisión de frenar, a veces él. Y hubo un final, por mail, esa fui yo”.

Diego Leuco y Sofia Martínez a través de sus redes sociales.

Sin embargo, ambas figuras de la televisión dejaron en claro que mantienen una relación de mucho afecto, respeto y buena onda profesional. Por su parte, la declaración más reciente del conductor sobre su relación con la periodista asegura que aún mantienen una buena dinámica juntos.