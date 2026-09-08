Cómo sigue el camino a la final de Gran Hermano 2026: cuándo se conocen los nuevos eliminados

Charlotte Caniggia, Luana, Sol y Yipio son las cuatro participantes que continúan en carrera en la recta final de Gran Hermano 2026.

La recta final de Gran Hermano 2026 ya tiene definido su cronograma. Tras la última eliminación, cuatro participantes continúan en carrera y deberán atravesar nuevas instancias antes de conocer a las finalistas. Santiago del Moro anunció las actividades previstas para los próximos días, que estarán marcados por emociones y nuevas definiciones.

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Gran Hermano 2026: quiénes siguen en competencia

La eliminación más reciente dejó a Charlotte Caniggia, Luana, Sol y Yipio como las cuatro participantes que todavía tienen posibilidades de llegar al desenlace de la temporada. Con el grupo reducido, cada jornada adquiere una importancia especial. La competencia entra en su etapa decisiva y las próximas eliminaciones determinarán el orden en que quedarán conformadas las posiciones finales.

El conductor Santiago del Moro fue el encargado de comunicar cómo continuará el juego y anticipó una semana con distintas propuestas antes de la definición del reality.

Cuándo será la próxima eliminación de Gran Hermano

El cronograma establece que este martes se desarrollará el juego de la visita, una dinámica especial pensada para las participantes que atraviesan los últimos días dentro de la casa.

La siguiente definición llegará el miércoles, cuando se conocerá quién ocupará el cuarto puesto de Gran Hermano. Esa eliminación será determinante porque, después de esa salida, quedará conformada la placa con las tres finalistas de la temporada.

La instancia será una de las últimas votaciones de la competencia y permitirá conocer quiénes serán las tres participantes que disputarán el título y el premio mayor.

Gran Hermano: qué pasará el jueves y el domingo

Una vez definida la terna final, el jueves estará dedicado a repasar los comienzos de la temporada. Las tres finalistas tendrán la posibilidad de observar los castings de la mayoría de los participantes que pasaron por la casa.

El contenido permitirá recuperar imágenes de una etapa muy diferente del programa, cuando los jugadores todavía buscaban convertirse en parte de la nueva edición de Gran Hermano. El domingo, en tanto, llegará otro momento especial. Está prevista una cena exclusiva junto a Santiago del Moro, que marcará un acercamiento con el exterior después de tantos meses de aislamiento.

Santiago del Moro anunció el cronograma de actividades que marcará los últimos días dentro de la casa de Gran Hermano.

Las encuestas anticipan quiénes podrían llegar a la final de Gran Hermano

Mientras el cronograma avanza, las encuestas y mediciones de imagen que circulan en redes sociales también comenzaron a generar especulaciones sobre las posibles candidatas al título.

Según el ranking de imagen compartido por Fefe Bongiorno en LAM, Luana Fernández registra un 33% de imagen negativa y Yisela Yipio Pintos alcanza el 35%. Ambas lograron superar varios mano a mano durante la competencia, aunque ahora enfrentan una etapa particularmente exigente.

Charlotte Caniggia aparece con un 42% de rechazo, aunque su perfil mediático podría favorecerla en una votación popular. En el otro extremo, Yanina Zilli y Sol Abraham registran 56% y 66% de imagen positiva, respectivamente, de acuerdo con los datos difundidos.

Cómo queda el camino a la final de Gran Hermano 2026

Con cuatro participantes todavía en carrera, el miércoles será la fecha clave para conocer a las tres finalistas. A partir de allí comenzará la última etapa del juego, con Charlotte, Luana, Sol y Yipio como protagonistas hasta que una de ellas deba abandonar la competencia.

El cronograma anunciado por Santiago del Moro permite anticipar una semana cargada de definiciones. La eliminación del cuarto puesto será el próximo gran capítulo antes de la esperada final de Gran Hermano 2026.