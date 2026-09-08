Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado de ayer lunes 7 de septiembre 2026

La definición de Gran Hermano entra en su etapa decisiva con nuevas pruebas y eliminaciones antes de la gran final.

La gala de eliminación de Gran Hermano de este lunes 7 de septiembre tuvo una nueva definición en la recta final del reality de Telefe. Con todas las participantes en placa y una modalidad de voto positivo, la noche terminó con una salida que modificó el grupo que continúa en carrera por el premio mayor.

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Gran Hermano: cómo fue la gala de eliminación del lunes 7 de septiembre

La emisión comenzó con un piso de 10 puntos de rating, heredado de Popstars, y rápidamente se convirtió en uno de los principales atractivos del prime time argentino. El programa conducido por Santiago del Moro alcanzó un pico de 11,3 puntos y cerró la noche como lo más visto de la televisión.

A diferencia de otras instancias de la competencia, en esta etapa el público no votó para expulsar a una participante. Todas las jugadoras estaban nominadas y debían conseguir apoyo de los espectadores. Por lo tanto, la participante que obtuviera el porcentaje más bajo de votos positivos debía abandonar la casa.

La definición se desarrolló de manera progresiva. Del Moro fue anunciando quiénes lograban salir de la placa y continuar en competencia. La primera en quedar a salvo fue Yipio, seguida por Luana y Sol.

Quién fue eliminada de Gran Hermano ayer lunes 7 de septiembre

La definición final quedó entre Charlotte Caniggia y Zilli. El enfrentamiento concentró la atención de la gala y terminó determinando quién ocuparía el quinto puesto de la competencia.

Finalmente, Zilli fue eliminada de Gran Hermano luego de recibir apenas el 2,1% de los votos positivos del público. De esta manera, después de 197 días dentro de la casa, la exvedette quedó fuera del reality y cerró su participación en el quinto lugar.

El resultado dejó conformado un nuevo escenario para los últimos días del programa. Con la salida de Zilli, cuatro participantes permanecen en carrera: Charlotte Caniggia, Luana, Sol y Yipio.

Zilli fue eliminada de Gran Hermano este lunes 7 de septiembre tras recibir el 2,1% de los votos positivos

Gran Hermano: quiénes siguen en carrera por el premio

Tras la eliminación, Charlotte Caniggia, Luana, Sol y Yipio quedaron como las protagonistas de la recta final. La competencia entra así en una etapa decisiva, con nuevas pruebas y definiciones que determinarán el orden definitivo de las posiciones.

La agenda anunciada por Santiago del Moro contempla distintas actividades para los próximos días. Este martes se definirá el juego de la visita, mientras que el miércoles llegará una nueva eliminación que establecerá el cuarto puesto y permitirá conocer la conformación de la placa de finalistas.

El jueves tendrá lugar una instancia especial: las tres finalistas podrán observar los castings de gran parte de los participantes que pasaron por la casa, recuperando imágenes correspondientes al comienzo de la temporada.

Cuándo es la final de Gran Hermano y qué pasará esta semana

La última etapa también tendrá un momento destinado a reducir el aislamiento de las participantes. El domingo está prevista una cena exclusiva junto a Santiago del Moro, una instancia que marcará el contacto con el exterior antes del desenlace.

Con Zilli fuera de competencia, Charlotte Caniggia, Luana, Sol y Yipio afrontarán los últimos desafíos de Gran Hermano. La definición se acerca y cada nueva gala será determinante para establecer quiénes llegarán al tramo final y quién se quedará con el gran premio.