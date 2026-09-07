Quién gana Gran Hermano 2026, según las encuestas

Las cinco finalistas de Gran Hermano 2026 buscan conquistar al público en los últimos días de una temporada marcada por la competencia entre mujeres.

La final de Gran Hermano Generación Dorada está cada vez más cerca y solo quedan cinco participantes en carrera. Mientras Telefe se prepara para definir a la ganadora de la temporada, las encuestas en redes sociales comenzaron a marcar una tendencia entre los fanáticos sobre quién tiene mayores posibilidades de quedarse con el premio.

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Quiénes son las finalistas de Gran Hermano 2026

La definición del reality quedó reducida a cinco mujeres, que lograron superar las distintas etapas de la competencia y ahora buscan conquistar el voto del público. Las participantes que continúan en Gran Hermano son:

Charlotte Caniggia

Luana Fernández

Solange “Sol” Abraham

Yanina Zilli

Yisela “Yipio” Pintos

A pocos días de la gran final, las redes sociales se convirtieron en uno de los principales espacios para medir las preferencias de los televidentes. Diferentes periodistas, influencers y cuentas vinculadas al programa realizaron sus propios sondeos para conocer quién es la favorita.

Gran Hermano 2026: quién lidera las encuestas para ganar

Una de las mediciones más populares fue realizada por Diego Poggi a través de su canal de difusión de Instagram. La encuesta reunió una importante cantidad de votos y dejó a Yipio en el primer lugar, con 11.100 votos.

Yipio encabeza varias encuestas sobre la final de Gran Hermano y se posiciona como una de las principales candidatas a quedarse con el premio.

Charlotte Caniggia quedó segunda con 4900 votos, mientras que Solange Abraham ocupó el tercer puesto con 2800. Los resultados mostraron una diferencia considerable entre la primera participante y sus principales competidoras.

Otra encuesta que reforzó esta tendencia fue la realizada por el usuario @Argenchiste, que consiguió más de 58 mil votos. En este caso, Yipio obtuvo el 64% de los apoyos para convertirse en campeona de Gran Hermano Generación Dorada.

Sol apareció nuevamente en segundo lugar, con el 19%, mientras que Zilli alcanzó el 5%. Luana y Charlotte fueron agrupadas en la categoría “Otra”, que concentró el 12% restante.

Solange “Sol” Abraham aparece como la principal rival de Yipio en los sondeos y mantiene un fuerte respaldo entre los seguidores del reality.

Qué dicen las encuestas sobre la final de Gran Hermano

Aunque Fefe Bongiorno todavía no publicó una encuesta específica sobre quién será la campeona, sus sondeos sobre imágenes positivas aportaron otro dato llamativo . Sol obtuvo el 66% de los votos, seguida por Zilli con el 56%, Charlotte con el 42%, Yipio con el 35% y Luana con el 28%.

. Sol obtuvo el 66% de los votos, seguida por Zilli con el 56%, Charlotte con el 42%, Yipio con el 35% y Luana con el 28%. Estos resultados muestran que el escenario no es completamente uniforme y que Sol también cuenta con un fuerte respaldo entre los seguidores del programa.

Sin embargo, al observar en conjunto las principales encuestas sobre la final, la tendencia ubica a Yisela “Yipio” Pintos como la favorita para ganar Gran Hermano 2026, con Solange “Sol” Abraham como su principal rival.

Quién gana Gran Hermano 2026 según las encuestas

Los sondeos disponibles anticipan una posible definición entre Yipio y Sol, aunque la uruguaya aparece con ventaja en las mediciones que preguntaron directamente quién debería consagrarse campeona.

De confirmarse esta tendencia en la votación oficial, Yipio Pintos se convertiría en la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada. Además, marcaría una particularidad para el reality argentino: sería la tercera edición consecutiva en la que el título queda en manos de una participante nacida en Uruguay.

El resultado definitivo dependerá exclusivamente del voto del público durante la gran final.