Qué pasó con Brian Sarmiento en Gran Hermano: qué dijo sobre la producción del reality de Telefe

El exfutbolista contó que quedó disconforme con la manera en que se produjo su salida y apuntó contra las condiciones que había acordado con la producción.

La salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano generó repercusiones dentro y fuera de la casa. El exfutbolista decidió abandonar el reality de Telefe luego de la expulsión de Danelik Galazán y, tras conocer la sanción a los participantes, apuntó contra la producción y cuestionó el trato que recibió.

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Por qué Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano

La participación de Brian Sarmiento en Gran Hermano Generación Dorada terminó de manera abrupta después de la expulsión de su pareja, Danelik Galazán. La joven fue sancionada y expulsada del reality luego de un enfrentamiento con Steffany “Campanita” Pereira.

Sarmiento había reingresado a la casa como invitado, pero decidió retirarse tras la salida de Danelik. Según relató posteriormente, su abandono no se produjo en las condiciones que había acordado previamente con la producción.

“Había arreglado al otro día que iba a salir, la terminan expulsando y entonces salgo fuera de horario. Hablo con Ignacio, estaba enojado. Me llaman de la productora de Gran Hermano y les dije que quería hablar con el jefe. Cuando me despierto, le dije que necesitaba hablar con él”, contó Brian durante su participación en Los Profesionales con Flor, por El Nueve.

Brian Sarmiento apuntó contra la producción de Gran Hermano

Luego de abandonar el programa, el exjugador de fútbol manifestó su malestar por el tratamiento que, según su versión, recibió Danelik tras ser expulsada. El principal cuestionamiento estuvo relacionado con las oportunidades que tuvo otra participante para explicar su versión públicamente.

“Tenés un contrato. Yo me pongo en el lugar de Danelik. Cuando vos a mí me hacés quedar expulsada por violencia y a la otra que expulsaste la llevan a la Noche de los Ex o al Debate, a mí no me llamás y no me das ni un programa para hablar o defenderme y a la otra sí”, sostuvo Sarmiento en El Nueve.

El exhermanito también aseguró que las condiciones contractuales le impedían hablar públicamente en otros espacios. “¿Yo qué hago? Encima, por contrato, no me llamás a ningún lado, no me dejás dar mi versión y no me dejás ir a otro lugar”, expresó.

Qué dijo Brian Sarmiento sobre su salida del reality

Brian Sarmiento abandonó Gran Hermano después de la expulsión de su pareja, Danelik Galazán, tras un enfrentamiento dentro de la casa.

El exfutbolista remarcó que esperaba mantener una conversación con el responsable máximo del programa después de su salida. Sin embargo, afirmó que ese encuentro nunca ocurrió.

“Si a mí el número uno del programa, cuando yo termino saliendo por una situación extrema, con Danelik por violenta, y conmigo no se comportaron de la manera que habíamos hablado. Yo lo primero que hago es hablar con el jefe y no llamó. Hasta ahora yo lo sigo esperando”, manifestó. Sus declaraciones expusieron el malestar que quedó tras su salida y pusieron el foco en el vínculo entre los participantes y la producción del reality.

La sanción de Gran Hermano a los participantes

La polémica continuó después de que Sarmiento abandonara la casa. El Big comunicó una sanción para los jugadores que permanecían en Gran Hermano, al considerar que el exfutbolista había incumplido una de las reglas del programa al retirarse voluntariamente.

Como consecuencia, los participantes recibieron solamente la mitad del presupuesto semanal destinado a las compras del supermercado.

Ante esa decisión, Brian Sarmiento reaccionó a través de un video publicado en redes sociales. “Los sancionaron porque dicen que abandoné. Por deshonrar la casa... Mamita”, expresó. Luego, lanzó una nueva advertencia sobre la situación: “Sigan, sigan ustedes, que si yo hablo...”.

De esta manera, la salida de Sarmiento terminó generando un nuevo conflicto alrededor de Gran Hermano, con cuestionamientos hacia la producción y una sanción que terminó afectando directamente a los jugadores que continuaban dentro de la casa.