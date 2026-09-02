De dónde es Campanita, la participante de Gran Hermano Generación Dorada 2026

Campanita se convirtió en una de las participantes más llamativas de Gran Hermano Generación Dorada 2026 por su particular personalidad, su forma de hablar y una estética que rápidamente llamó la atención dentro y fuera de la casa. Detrás del personaje televisivo se encuentra Steffany Pereira, una joven con una historia marcada por Brasil, Paraguay y sus sueños artísticos.

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Quién es Campanita de Gran Hermano

El verdadero nombre de Campanita es Steffany Pereira. La participante nació en Foz do Iguaçu, Brasil, y posee nacionalidad brasileña y paraguaya. Su historia personal está vinculada a ambos países, ya que pasó diferentes etapas de su infancia y adolescencia entre Brasil y Paraguay.

Durante su permanencia en Gran Hermano, Pereira se destacó por una manera muy particular de expresarse, tanto verbal como visualmente. Su vestimenta, sus gestos, sus frases y la forma de exteriorizar sus emociones rápidamente se transformaron en algunos de sus principales rasgos dentro del reality.

La propia participante explicó que esa versión que mostró frente a las cámaras no se trataba simplemente de un personaje construido para el programa, sino de ella misma “en su máxima expresión”.

De dónde es Campanita y dónde creció

Steffany Pereira nació en Foz do Iguaçu, una ciudad brasileña ubicada en el estado de Paraná, cerca de la frontera con Argentina y Paraguay. Allí vivió hasta los seis años, antes de trasladarse con su familia y continuar parte de su crecimiento en Paraguay.

La participante pasó allí buena parte de su infancia y adolescencia. Una vez terminada la escuela secundaria, regresó a Brasil para continuar con sus estudios universitarios y eligió la carrera de Publicidad y Propaganda.

Sin embargo, durante esos años también permanecieron presentes sus aspiraciones relacionadas con el mundo del espectáculo. La actuación, los escenarios y la posibilidad de alcanzar reconocimiento público aparecían entre sus principales intereses, aunque su familia no consideraba conveniente que siguiera una carrera vinculada directamente con las artes.

La familia de Campanita

La familia de Campanita ocupa un lugar importante en su historia personal. Según contó durante su paso por el reality, está integrada por su madre, Nilsa, y su padre, Alberto.

Nilsa tuvo incluso una participación especial dentro de la casa de Gran Hermano al ingresar durante uno de los desafíos de “Congelados”. El momento permitió conocer una faceta más íntima de la participante y su vínculo con su madre.

Pereira también destacó la influencia de su padre en su formación. En particular, le agradeció por haberle enseñado a pensar libremente, una enseñanza que aparece relacionada con la personalidad independiente que mostró durante su participación.

Por qué Campanita se hizo famosa en Gran Hermano

Campanita se destacó en Gran Hermano por su particular forma de hablar, que combina portugués, español y guaraní, además de sus expresiones y su llamativa estética.

La popularidad de Campanita trascendió rápidamente las paredes de la casa. Su manera de hablar, que combina portugués, español y guaraní, se convirtió en una de sus características más reconocibles y generó repercusión entre los seguidores del programa.

Su estética, sus expresiones y sus particulares muletillas también ayudaron a construir una identidad propia dentro del reality. El llamado “collar de besos” y su actitud alegre se transformaron en elementos distintivos de su paso por la competencia.

El crecimiento también se reflejó en las redes sociales. Su cuenta reunió más de 460.000 seguidores y sumó decenas de miles de nuevos usuarios en pocos días, consolidando el fenómeno generado por su aparición en televisión.

Cómo fue la eliminación de Campanita

El recorrido de Steffany Pereira en Gran Hermano terminó en una definición frente a Solange Abraham. La participante quedó eliminada después de recibir el 53% de los votos negativos.

La salida generó una reacción inmediata de Campanita, quien durante los primeros momentos intentó resistirse a abandonar la casa. Sin embargo, finalmente tuvo que despedirse de sus compañeros y cerrar una participación que la convirtió en una de las figuras más particulares de Generación Dorada 2026.