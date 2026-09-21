De qué signo es Mirtha Legrand: la carta natal de la diva de la TV

Mirtha Legrand nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, Santa Fe, y según la astrología es del signo de Piscis.

La fecha de nacimiento de Mirtha Legrand permite conocer cuál es su signo solar y algunos de los principales elementos de su carta natal. La diva de la televisión argentina nació en 1927 y, según la astrología, su configuración astral reúne características vinculadas con la sensibilidad, la intuición y una fuerte presencia pública.

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Cuándo nació Mirtha Legrand y cuál es su signo

Mirtha Legrand nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe. Por su fecha de nacimiento, la conductora pertenece a Piscis, un signo de agua asociado con la imaginación, la sensibilidad y la empatía.

Desde la astrología, Piscis también se relaciona con la fantasía, los sueños y una marcada conexión con las emociones de otras personas. Estas características suelen vincularse con personalidades creativas y con una especial sensibilidad hacia las necesidades del entorno.

En el caso de Mirtha Legrand, su Sol en Piscis aparece en conjunción con Júpiter, una combinación que, dentro de la interpretación astrológica, se asocia con una personalidad expansiva y una presencia difícil de ignorar.

Mirtha Legrand tiene la Luna en Escorpio

Otro de los elementos destacados de la carta natal de Mirtha Legrand es su Luna en Escorpio. En astrología, la Luna representa el mundo emocional, mientras que Escorpio es considerado un signo de gran intensidad y profundidad.

Esta posición se interpreta como una fuerte capacidad intuitiva para percibir aquello que ocurre en otras personas. También puede relacionarse con una mirada penetrante y con la facilidad para detectar aspectos que no siempre resultan evidentes a simple vista.

La Luna en Escorpio también está asociada con el sarcasmo y la ironía, dos recursos que forman parte de la personalidad pública que la conductora mostró durante décadas frente a las cámaras.

El Ascendente en Libra de Mirtha Legrand

La carta natal de Mirtha Legrand también presenta Ascendente en Libra. En astrología, el Ascendente representa la manera en que una persona se vincula con el mundo y el modo en que proyecta su personalidad.

Libra es una energía relacionada con la sociabilidad, los vínculos y la búsqueda de equilibrio. Según esta interpretación, este Ascendente aporta una faceta más abierta y diplomática, además de una necesidad de interacción con los demás.

La combinación entre el Sol en Piscis, la Luna en Escorpio y el Ascendente en Libra reúne, desde la perspectiva astrológica, sensibilidad, intensidad emocional y capacidad para desenvolverse socialmente.

La carta natal de Mirtha Legrand tiene la Luna en Escorpio, una posición que la astrología vincula con la intensidad emocional y la intuición.

La carta natal de Mirtha Legrand y su carrera

Otro punto destacado es Plutón ubicado en la Casa 10, sector de la carta asociado con la profesión, la imagen pública y el reconocimiento. En astrología, esta configuración se interpreta como una capacidad de transformación profunda a través del trabajo.

La trayectoria de Mirtha Legrand en el cine y la televisión se extendió durante numerosas décadas y la convirtió en una figura central del espectáculo argentino. Desde esta mirada, Plutón en la Casa 10 representa simbólicamente el impacto y la transformación vinculados con su recorrido profesional.

Además, Venus, planeta asociado con el amor y los vínculos, se encuentra en Piscis. Esta posición es interpretada como una sensibilidad especial frente a las emociones y experiencias de otras personas.

Qué dice la carta natal sobre la vida amorosa de Mirtha Legrand

La carta también presenta a Quirón en la Casa 7, vinculada con las relaciones de pareja. En la astrología, Quirón representa una herida o experiencia dolorosa que puede dejar una marca significativa. Esta configuración fue relacionada con su vínculo con Daniel Tinayre, director y guionista con quien estuvo casada. Sobre esa relación, en una entrevista que concedió en 2018 al Diario de Mariana, Mirtha Legrand llegó a expresar: “Mi relación con Daniel era tempestuosa”.

Por último, la Luna forma un aspecto favorable con Mercurio, planeta relacionado con la comunicación y el pensamiento. Desde la interpretación astrológica, esta combinación se vincula con una persona capaz de expresar abiertamente aquello que siente y piensa, una característica que también quedó plasmada en su extensa trayectoria televisiva.