Shock total en la televisión: cuál es la medida que tomó El Nueve y se sorprendió a todos.

El Nueve sorprendió a los televidentes con una novedad que ya empieza a hacerse visible en la pantalla de otros canales de televisión. La señal incorporó un cambio en sus transmisiones que permite conocer un dato hasta ahora reservado a los informes de audiencia. La iniciativa ya había sido adoptada por Telefe y podría extenderse a otras señales de la televisión argentina.

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El canal empezó a exhibir en pantalla la cantidad de personas que están mirando sus programas en tiempo real, de acuerdo con las mediciones de Kantar IBOPE Media, la empresa encargada de relevar las audiencias televisivas, entre otros medios.

La modalidad ya pudo verse en los noticieros de la señal. Uno de los ejemplos fue Telenueve al amanecer, que mostró un registro de 210.180 personas mirando el programa en vivo a las 8.26 de la mañana. De esta manera, los televidentes pueden conocer las cifras de audiencia mientras se desarrolla la transmisión, sin tener que esperar a que se difundan los resultados de rating de cada franja horaria.

Telefe ya había implementado esta modalidad

El Nueve no es el primer canal que incorpora esta novedad. Telefe también comenzó a mostrar las mediciones de audiencia durante algunas de sus transmisiones, especialmente en programas de su horario central (prime time). Entre los ciclos en los que se pudo observar esta práctica se encuentran MasterChef Celebrity y MasterChef Junior, dos formatos que forman parte de la programación del canal.

Shock total en la televisión: cuál es la medida que tomó El Nueve y se sorprendió a todos.

Por el momento, no se confirmó si la modalidad se extenderá a todas las emisiones de El Nueve ni si otras señales de televisión adoptarán la misma iniciativa.