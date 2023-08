Sam Mendes se suma a "The Franchise", ya con luz verde de HBO

El cineasta británico y ganador del Oscar Sam Mendes fue confirmado durante las últimas horas como el director del episodio piloto y como una de las mentes detrás de "The Franchise", serie de comedia creada por el reconocido guionista Jon Brown y ambientada en el competitivo mundo de las franquicias de superhéroes, que ya recibió el visto bueno de HBO para avanzar en su preparación.

Si bien los planes para dar inicio oficialmente a la producción estarán sujetos a la huelga simultánea y aún indefinida de los sindicatos de Actores y de Guionistas de Estados Unidos, el proyecto de Brown, que en recibió dos premios Emmy en 2020 y 2022 por su labor en el aclamadísimo drama "Successión", sigue en pie ya con un elenco fichado tiempo atrás.

El actor inglés Himesh Patel -quien saltó a la fama con el filme "Yesterday" (2019) y luego tuvo roles en "Tenet" (2020) y "No miren arriba" (2021), compartirá protagónico con la estadounidense Aya Cash, que ya tiene en su haber papeles en tiras como "Fosse/Verdon", la ácida "The Boys" y el reciente "true crime" "The Girl from Plainville", junto a Elle Fanning.

El reparto también cuenta con la participación de Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein e Isaac Powell, y con apariciones especiales de figuras internacionales como Richard E. Grant y el alemán Daniel Brühl.

Hasta el momento se sabe que "The Franchise" seguirá al equipo de realizadores de una saga de superhéroes poco exitosa, que pelea por hacerse un lugar en esa industria hostil y compleja y que, en esa seguidilla de intentos, terminará develando el caos secreto de ese negocio y lo que realmente sucede en el detrás de escena de ese género.

Mendes, que fue galardonado por la Academia de Hollywood a Mejor director por "Belleza americana" (1999) y también estuvo a cargo de películas como "Sólo un sueño" (2008) y "1917" (2019), colaborará en el proyecto con Brown y con el escocés Armando Iannucci, que viene de dirigir las populares series "Veep" y "Avenue 5".

Al conocerse la noticia, Amy Gravitt, la vicepresidenta ejecutiva del área de Programación de HBO y líder del departamento de Series de comedia de HBO y la plataforma HBO Max, comentó que "con un toque de habilidad que sólo él puede aportar, Sam Mendes ha captado brillantemente lo romántico y lo real de la cinematografía actual".

"Jon Brown es magnífico a la hora de retratar mundos que creemos conocer. Juntos, con Armando Iannucci, han creado un ensamble cómico realmente hilarante. Estoy deseando ver más", dijo Gravitt sobre los primeros bosquejos de la futura serie, que contará con la producción de los estudios Neal Street y Dundee.

Con información de Télam