"Fear the Walking Dead" comienza a despedirse pero el universo zombie no se agota

“Fear the Walking Dead”, el primero y más duradero spin-off de la serie posapocalíptica “The Waking Dead”, estrena este lunes a las 23 por la señal AMC su última temporada, aunque no marcará el final para la popular franquicia televisiva zombie, que tiene varios títulos más en camino.

El universo narrativo derivado de los cómics de Robert Kirkman comienza a cerrar entonces una de sus subtramas más prolongadas: se trata de la octava temporada de “Fear ”, que tendrá 12 episodios divididos en dos entregas a lo largo del año.

Con el protagónico de Lennie James como Morgan y Kim Dickens como Madison, la serie da un salto siete años al futuro (lo que alineará la cronología de esta con los acontecimientos del final de la serie principal, que terminó el año pasado con su temporada 11).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el primer capítulo -los cinco restantes de la primera parte se verán semanalmente- luego de trabajar de incógnito en el asentamiento conocido como PADRE, Morgan y Madison se encuentran nuevamente en desacuerdo tratando de hacer lo mejor para Mo, la hija del primero.

Como es habitual en esta y en el resto de las propuestas de esta saga, los sobrevivientes descubren que el mundo después del fin del mundo lleva muy a menudo a que los líderes se conviertan en dictadores, y que las comunidades que gobiernan se transformen en ambientes totalitarios.

Entonces los protagonistas, desmoralizados y aplacados, deberán creer más que nunca en la posibilidad de construir un mundo mejor para Mo y el resto de su grupo, y resolver su situación.

El elenco de la última entrega de “Fear ” cuenta además con Zoey Merchant (Mo), Colman Domingo (Victor), Danay García (Luciana), Austin Amelio (Dwight), Karen David (Grace), Christine Evangelista (Sherry), Jenna Elfman (June) y Rubén Blades (Daniel).

Que esta ficción esté a punto de concluir no significa que haya planes para dar por cerrada la franquicia, que también tuvo la serie derivada juvenil “World Beyond” (2020-2021) y la antología “Tales of the Walking Dead” (2022), ya que el canal de cable norteamericano AMC tiene varias otras ideas en desarrollo.

El mes que viene llegará “Dead City”, que estará ambientada en Nueva York y en la que reaparecerán los personajes de Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan).

También este año llegará “The Walking Dead: Daryl Dixon”, que trae de vuelta al favorito de los fans encarnado por Norman Reedus; y para 2024 está pautado el estreno de “The Walking Dead: Rick & Michonne”, con Andrew Lincoln y Danai Gurira otra vez en este universo.

Por último, ya se confirmó que se repetirá el formato de serie con capítulos autoconclusivos en “More Tales from the Waking Dead Universe”.

Con información de Télam