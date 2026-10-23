Sergio Verón mandó al frente a Mario Massaccesi con una anécdota privada: "Mojada"

Sergio Verón expuso una anécdota desconocida de Mario Massaccesi en medio de una charla sobre la actividad física y los cambios de hábitos.

Mario Massaccesi y Sergio Verón protagonizaron un particular momento al recordar anécdotas relacionadas con la actividad física. Sin embargo, la charla dio un giro inesperado cuando el especialista en obesidad expuso una historia inédita del conductor.

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La conversación comenzó con un debate sobre las dificultades que tienen algunas personas para hacer ejercicio: “Hay muchas personas que hacen el tratamiento que no les gusta, tampoco la actividad física, pero se dan la posibilidad de hacerla y de sostenerla en el tiempo con los beneficios que van teniendo... Odio, pero después…”.

A raíz de este comentario, Massaccesi compartió una reflexión sobre los cambios de hábitos: “Yo lo que hacía erróneamente era que me parecía que con solo la actividad del desgaste de caminar ya estaba”. Sin embargo, el momento que se llevó la risa de los televidentes fue la anécdota que surgió a partir de la reflexión del conductor: “Es más, no solo lo vi en la pileta, sino que un día me olvidé el traje de baño y me prestó su zunga mojada. Ridículo a más no poder. Un ridículo”.

Lorna atravesó una crisis en Cuestión de Peso

Lorna vivió un momento de angustia en Cuestión de Peso después de enterarse de que el programa implementará un sistema de eliminaciones diarias conocido como “plan canje”. Asimismo , la participante quebró en llanto durante la emisión del miércoles 21 de octubre y explicó que ya había atravesado esa modalidad y que la experiencia le había provocado un fuerte malestar: “Yo ya lo probé y a mí me hizo muy mal”.

El plan canje es una regla de emergencia y cambio de la dinámica del juego que se activa por votación del grupo. La producción y el cuerpo médico lo implementan bajo la idea de que el control estricto de cada jornada ayuda a ciertos participantes a no desviar su alimentación y alcanzar su meta, aunque suele generar mucha presión emocional y debate dentro del grupo.