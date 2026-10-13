El descargo de Mario Massaccesi tras sus repudiables dichos sobre Videla: "Para que quede claro"

El periodista y conductor Mario Massaccesi rompió el silencio en los micrófonos de Radio 10 para realizar un contundente descargo tras la ola de repudiables repercusiones y cuestionamientos que despertaron sus recientes y lamentables declaraciones vinculadas al dictador Jorge Rafael Videla.

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Al comenzar su explicación, el conductor arrancó de manera categórica para despejar cualquier tipo de especulación sobre su postura ideológica o periodística: "La única que me falta a esta altura de mi vida es lavarle la cara a Videla, ¡por favor!".

Frente al revuelo generado en las redes sociales y en distintos medios de comunicación, Massaccesi remarcó que busca calificar al genocida como lo que fue: "Ratifico lo que alguien dijo ahí en el piso: ¿Es un exdictador? Sí. ¿Es un expresidente de facto? Sí. ¿Es un asesino? Sí, totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo".

En esa misma línea, se refirió al proceso judicial contra los responsables de la última dictadura cívico-militar: "Es absolutamente nefasto. Nunca debería haber sido indultado. Ya en el primer Juicio a las Juntas, que fue ejemplar en aquel momento, debería haber quedado preso; y bien preso estuvo después cuando se hizo el segundo juicio. Eso no hay dudas". Y agregó enfáticamente: "¿Lavarle la cara a qué y en función de qué?".

La explicación sobre su proyecto de investigación

Posteriormente, el periodista dio detalles del trabajo periodístico en el que se encuentra trabajando y que desató la polémica: "Es un trabajo, para que quede claro, hay que esperar si finalmente lo terminamos de hacer porque es una investigación muy minuciosa a partir de un material inédito periodístico".

Asimismo, aclaró cuál es el enfoque del proyecto y negó que intente favorecer o justificar la figura del dictador: "No tiene nada que ver con los libros, ni con soltar, ni con humanizar, ni con nada. Es un material periodístico, estrictamente periodístico sobre hechos puntuales de la historia que tienen que ver con Videla, con el Golpe y con las consecuencias del Golpe".

Para cerrar, sostuvo que la investigación abarca todo el dolor causado durante la dictadura cívico-militar: "Es lo que todos ustedes dijeron: la cantidad de desaparecidos, los nietos que fueron recuperados y los que no fueron recuperados, la gente que tiraban al mar y todo el desastre que hicieron".