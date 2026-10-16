Sergio Lapegüe se quebró en vivo tras la muerte de Fernando Confessore: "No es justo"

Tras la desgarradora noticia de la muerte del reconocido meteorólogo y periodista de Todo Noticias (TN), Fernando Confessore, Sergio Lapegüe compartió unas sentidas palabras durante una transmisión de su ciclo en América TV: "Es la muerte que nos sorprende y que nos shockea. Una persona muy divertida, Fernando era una persona muy divertida. Todo lo que tengo recuerdos de él era de jugar, de actuar, de disfrazarnos, de ponernos pelucas".

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Anteriormente, en su cuenta personal de Instagram, el conductor de Lape Club compartió con sus seguidores un breve video junto al meteorólogo y agregó: "No puedo creer. Sigo sin creer. No es justo. Tan rápido todo. Te recuerdo así Fer o Confe como todos te llamábamos, con una sonrisa. Mucha vida juntos. Te recuerdo así. Con humor. Cómo jugábamos siempre a ser como niños. Divirtiéndonos".

Luego, en vivo detalló un dato respecto de la salud de su amigo: "Se estaba por hacer una operación de próstata la semana que viene y se había hecho los estudios prequirúrgicos, y estaba bien. Tenía un problema que era que fumaba mucho. Yo siempre se lo decía. No lo podía creer, me llamó Jorge Soto, un camarógrafo amigo, querido chileno, y me shockeó. Nuestro respeto, nuestro abrazo para la familia, para él. La muerte te golpea de una manera tan impiadosa, de un momento para otro, yo estoy en shock todavía".

Murió Fernando Confessore a los 58 años

Fernando Confessore murió este viernes 16 de octubre, a los 58 años. El fallecimiento ocurrió durante la madrugada en su casa del barrio porteño de Versalles, donde sufrió una descompensación repentina. La noticia fue confirmada por su familia y comunicada al aire por sus compañeros de trabajo.

Según la información policial difundida por distintos medios, su esposa llamó a los servicios de emergencia después de que el periodista se descompensara. Personal policial y profesionales del SAME realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron salvarlo.