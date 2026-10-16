Así anunciaron en vivo en TN la muerte de Fernando Confessore: "No te equivocaste"

El meteorólogo Fernando Confessore murió esta madrugada a los 58 años y sus compañeros de TN lo despidieron con profundo pesar. Durante la emisión de este viernes, Mario Massaccesi recordó el "último pronóstico" de su colega y una frase que pronunció el jueves al despedirse de sus compañeros el día anterior.

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Al comenzar su despedida, Massaccesi señaló el símbolo de luto que apareció junto al logo de TN y recordó que Confessore murió durante la madrugada, a los 58 años. Luego, reconstruyó el momento en que el meteorólogo se despidió de sus compañeros. "Ayer a las 14.57, en el programa que hace con Roxy Vázquez y Federico Seeber, cuando nuestros compañeros se despedían con el ‘hasta mañana’ habitual, Confessore dijo: ‘Yo voy a estar siempre’", relató.

El recuerdo de sus compañeros de TN

Además de su trabajo como meteorólogo, Massaccesi destacó el humor que caracterizaba a Confessore y la manera en que acompañaba a sus colegas durante las jornadas laborales. "Era un gran contador de chistes. Tenía ese humor permanente, cortito y al pie", expresó el periodista, antes de volver sobre las últimas palabras de su compañero.

Fernando Confessore murió en la madrugada del viernes a los 58 años.

"Sí, Fernando, no te equivocaste. Vas a estar siempre en el corazón de la gente y, por supuesto, en el recuerdo de estos, tus compañeros que, también, con tantas horas de trabajo, se convierte en nuestra segunda familia", concluyó.