Sergio Lapegüe sorprendió al dejar de aparecer en Noche de noticias, el programa que conducía por las noches en A24. Su ausencia generó preocupación entre los televidentes y, ante las reiteradas consultas, el periodista decidió romper el silencio y explicar los motivos de su decisión.

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A través de un video publicado en sus historias de Instagram, el conductor comenzó dirigiéndose a sus seguidores: “Amigos, aquí estoy para saludarlos y para explicarles por qué no estoy a la noche en A24, muchos me están preguntando por qué no estoy yendo al canal”.

Sergio Lapegue, reconocido conductor de televisión.

Lejos de tratarse de una salida definitiva o de un conflicto con las autoridades de la señal, Lapegüe explicó que necesitaba frenar el ritmo de trabajo que venía sosteniendo. “Tomé particularmente la decisión, estaba muy cansado, muy agotado, y hablé con las autoridades para parar un poquito la pelota y ordenar mejor los horarios”, reconoció.

El periodista también llevó tranquilidad al aclarar que continuará al frente de sus otros compromisos laborales. “Sigo en el programa de la mañana de América, Lape Club Social Informativo, y obviamente en la radio, en La 100”, detalló.

Las exigencias laborales que llevaron a Lapegüe a tomar una decisión

En su explicación, el conductor contó que la rutina que había armado para cumplir con todos sus trabajos se había vuelto difícil de sostener. Uno de los principales problemas era el tiempo que debía pasar viajando y las consecuencias que eso tenía sobre su descanso y alimentación.

“Estaba haciendo cinco horas de autos todos los días, durmiendo en hoteles, cenando a la una de la madrugada, acostándome a eso de las dos, pero con el estómago lleno, o sea que dormía mal”, relató.

Y profundizó sobre cómo estaba viviendo esa situación: “La pasaba realmente mal y complicado, porque no quiero faltar a ningún lado, saben que soy un poco loco con el tema del laburo”.

Pese a su alejamiento temporal, Lapegüe dejó en claro que no tiene intención de desvincularse definitivamente de A24 y adelantó que espera regresar cuando pueda compatibilizar mejor sus horarios: “Pero dejo A24 por ahora, el año que viene vuelvo, soy parte de la señal, me encanta estar ahí, pero con horarios más ordenados”. Finalmente, reiteró que su decisión responde a la necesidad de reorganizar su rutina: “Por lo tanto voy a ordenar los horarios y el año que viene volvemos a A24”.