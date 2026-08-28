Por qué se separaron Nico Vázquez y Gimena Accardi: qué pasó y los motivos del divorcio

Nico Vázquez y Gime Accardi estuvieron juntos durante 18 años antes de anunciar su separación.

La separación de Nico Vázquez y Gime Accardi sorprendió al mundo del espectáculo después de 18 años de relación. La pareja, que atravesó distintas etapas personales y profesionales en conjunto, confirmó el final de su vínculo en julio de 2025. Con el paso de las semanas, surgieron nuevos detalles sobre los motivos de la ruptura.

Nico Vázquez y Gimena Accardi: cómo fue su historia de amor

Nico Vázquez y Gime Accardi comenzaron su relación después de que el actor terminara su matrimonio. En sus primeros años, el romance se mantuvo con cierta discreción, pero con el tiempo ambos consolidaron una pareja que se convirtió en una de las más conocidas del espectáculo argentino.

Durante casi dos décadas compartieron proyectos laborales, momentos familiares y distintas experiencias que fortalecieron su vínculo. También atravesaron situaciones complejas y crisis que fueron reconocidas públicamente en diferentes oportunidades.

La pareja se casó y construyó una vida en común mientras desarrollaba buena parte de sus carreras dentro de la televisión, el teatro y otros proyectos vinculados al entretenimiento. Por eso, la confirmación de la separación generó una fuerte repercusión.

Cuándo anunciaron la separación Nico Vázquez y Gime Accardi

El 8 de julio de 2025, ambos comunicaron públicamente que habían decidido tomar caminos separados. La noticia fue difundida a través de un mensaje conjunto publicado en Instagram, en el que remarcaron el cariño y el respeto que todavía existían entre ellos.

“Después de compartir 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”, expresaron Nico Vázquez y Gime Accardi en aquel comunicado.

En el mismo mensaje señalaron que no había sido una decisión sencilla y destacaron la importancia de la historia construida durante todos esos años. La publicación buscó ponerle un marco de respeto al final de la relación, aunque poco después comenzaron a circular versiones sobre los verdaderos motivos de la ruptura.

La infidelidad que reconoció Gime Accardi

Tras el anuncio, comenzaron las especulaciones sobre la existencia de una tercera persona. Yanina Latorre habló del tema en su programa Sálvese quien pueda, por América TV, y sostuvo que uno de los integrantes de la pareja se habría enamorado de otra persona.

Las versiones se intensificaron durante las semanas siguientes, especialmente después de que surgieran rumores que señalaban a Gime Accardi como responsable de una presunta infidelidad.

Finalmente, el 12 de agosto, la actriz decidió referirse públicamente al tema en su programa de streaming Sería increíble, de Olga. Allí reconoció que había sido infiel a Nico Vázquez durante la relación y asumió la responsabilidad por lo ocurrido: “En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cag*** en estos 18 años”, afirmó Accardi, según sus propias declaraciones.

La pareja confirmó públicamente el final de su relación el 8 de julio de 2025.

Cuál fue el verdadero motivo de la separación

Aunque Gime Accardi reconoció la infidelidad y contó que Vázquez la había perdonado, también explicó que la pareja atravesaba una crisis desde hacía aproximadamente un año.

Según su relato, la infidelidad no fue por sí sola la causa de la separación, sino que funcionó como un detonante dentro de una relación que ya venía atravesando dificultades. La actriz contó que recibió el perdón de su entonces pareja y que él incluso le expresó: “Yo te sigo amando, esto a vos no te define”.

De esta manera, la explicación sobre el final de una relación de 18 años quedó vinculada a un desgaste previo y a una crisis que ambos atravesaban desde hacía tiempo. La infidelidad terminó siendo, de acuerdo con el relato de Accardi, “la gota que rebalsó el vaso” para tomar una decisión que posiblemente había comenzado a plantearse antes.

Más allá de los rumores que circularon tras el anuncio, los protagonistas terminaron confirmando que la ruptura estuvo atravesada por una crisis previa y por una infidelidad reconocida públicamente por Accardi.