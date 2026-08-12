Quién es el novio de Gimena Accardi: así es Seven Kayne

Seven Kayne, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, es cantante, compositor y actor y forma parte de la escena urbana argentina

Tras casi dos décadas de relación con Nicolás Vázquez, Gimena Accardi volvió a apostar por el amor y comenzó una nueva etapa sentimental. La actriz fue vinculada con un joven artista de la escena urbana argentina, con quien compartió trabajos, viajes y distintas apariciones públicas durante los últimos meses.

Quién es Seven Kayne, el novio de Gimena Accardi

El nuevo novio de Gimena Accardi es Seven Kayne, nombre artístico de Joaquín Cordovero, un cantante, compositor y actor argentino que logró posicionarse dentro de la escena urbana.

Nació en agosto de 1999 en Buenos Aires y tiene 26 años. Su carrera musical comenzó a tomar notoriedad en 2017, cuando lanzó “Si te lastimé”, una de sus primeras canciones y el punto de partida de una trayectoria vinculada principalmente al trap.

Gimena Accardi y Seven Kayne se conocieron durante el rodaje de una ficción y, con el tiempo, su vínculo trascendió el ámbito laboral

Su propuesta artística combina diferentes géneros, entre ellos trap, rock y rap. Además de la música, incursionó en otros ámbitos vinculados con la producción audiovisual y la fotografía, y trabajó junto a distintos referentes de la escena argentina, como Luck Ra.

En Instagram, el artista cuenta con alrededor de 1,3 millones de seguidores, donde comparte contenidos relacionados con su carrera, proyectos profesionales y distintos momentos de su vida.

Cómo se conocieron Gimena Accardi y Seven Kayne

La historia entre Gimena Accardi y Seven Kayne comenzó en 2025, cuando ambos coincidieron durante la grabación de una ficción de contenido erótico realizada en formato vertical.

El proyecto fue producido por Olga y The Eleven Hub para Shorta, una plataforma especializada en este tipo de producciones. El trabajo compartido generó un vínculo entre los protagonistas que, con el tiempo, pasó del ámbito laboral al personal.

Durante los primeros meses, ambos eligieron mantener la relación alejada de la exposición pública. Sin embargo, las primeras imágenes de la pareja comenzaron a circular y alimentaron las versiones sobre un romance.

En abril de 2026, las fotografías de ambos durante un descanso en la Costa Atlántica terminaron por instalar con mayor fuerza los rumores. Poco después, la actriz confirmó públicamente la relación.

La pareja fue fotografiada en distintos viajes y salidas públicas, aunque durante los primeros meses intentó mantener el romance lejos de la exposición

La diferencia de edad entre la actriz y el cantante

Uno de los aspectos que más comentarios generó alrededor del romance es la diferencia de edad entre Gimena Accardi y Seven Kayne. La actriz nació en mayo de 1985, mientras que el músico nació en agosto de 1999, por lo que existe una diferencia de 14 años entre ambos. El dato rápidamente llamó la atención luego de que comenzaron a mostrarse juntos, aunque la pareja avanzó con naturalidad en su relación.

El vínculo también llegó después de una extensa historia sentimental de Accardi. La actriz había mantenido una relación de casi 20 años con Nicolás Vázquez, con quien protagonizó distintos momentos de su vida personal y profesional.

Gimena Accardi y Seven Kayne viajaron juntos a Madrid

Una de las apariciones más recientes de la pareja ocurrió en Madrid. Gimena Accardi y Seven Kayne asistieron juntos al recital de Kanye West, actualmente conocido como Ye, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

La actriz compartió en sus redes sociales algunas imágenes tomadas durante la salida, en las que se pudo ver a ambos disfrutando del espectáculo y mostrando los looks elegidos para la ocasión. El viaje significó también una nueva muestra pública del vínculo, después de varios meses de especulaciones. Aunque durante un tiempo intentaron preservar su intimidad, las apariciones compartidas fueron haciendo cada vez más visible la relación.

De esta manera, Gimena Accardi atraviesa una nueva etapa personal junto a Seven Kayne, quien además continúa desarrollando su carrera dentro de la música y ampliando su presencia en otros proyectos artísticos.