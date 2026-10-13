Por qué se separaron Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: los motivos que dio la modelo y actriz

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegó a su fin después de atravesar diferencias y un intento de reconciliación. Tras las declaraciones del conductor argentino sobre su situación sentimental, la modelo peruana habló públicamente y explicó qué factores influyeron en la decisión de continuar sus vidas por separado.

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Qué dijo Milett Figueroa sobre su separación de Marcelo Tinelli

En una entrevista con el programa peruano Amor y fuego, Milett Figueroa confirmó que actualmente no mantiene una relación sentimental con Marcelo Tinelli. Sus declaraciones llegaron después de que el presentador sorprendiera al revelar que estaba soltero, tras el estreno de la segunda temporada de Los Tinelli.

La actriz explicó que ambos habían conversado en profundidad sobre el vínculo y que, pese al cariño que todavía existe, entendieron que era necesario priorizar sus propios caminos. “Hemos conversado un montón. Cuando las cosas no funcionan, hay que darle lugar de que cada uno también pueda concentrarse en uno mismo”, manifestó Milett al referirse al final de la relación.

La modelo también dejó en claro que la separación no estuvo acompañada de una ruptura definitiva en el trato entre ambos. Por el contrario, sostuvo que mantienen una relación cordial y que pueden seguir contando el uno con el otro, aunque ya no como pareja.

La distancia y los proyectos personales, entre los motivos de la separación

Uno de los factores que habría influido en el final del romance fue la dificultad para compatibilizar sus compromisos profesionales. Mientras Marcelo Tinelli continuaba con sus proyectos vinculados a la televisión y sus actividades personales, Milett Figueroa avanzaba con distintos desafíos laborales en Perú.

La actriz terminó de grabar una novela y se encuentra trabajando en su proyecto musical. Además, analiza propuestas para participar en obras teatrales durante el próximo año, una agenda que demanda tiempo y dedicación.

En ese contexto, la distancia geográfica entre ambos también representó un obstáculo para sostener la relación. Las responsabilidades profesionales en distintos países complicaban la posibilidad de compartir tiempo y consolidar una rutina en común.

Según explicó la modelo, después de las conversaciones que mantuvieron, ambos comprendieron que prolongar una relación que no funcionaba como esperaban no era necesariamente la mejor alternativa.

Qué pasó después del intento de reconciliación entre Tinelli y Milett

La ruptura se conoció después de un acercamiento entre la pareja que había generado expectativas sobre una posible segunda oportunidad. Si bien ambos pudieron conversar y resolver algunas cuestiones pendientes, ese encuentro no implicó que retomaran formalmente el noviazgo.

La confirmación de que estaban separados sorprendió a quienes seguían la historia de amor desde sus comienzos. La relación había despertado una importante atención mediática, tanto por la popularidad del conductor argentino como por la trayectoria artística de la modelo peruana.

Sin embargo, el acercamiento reciente no alcanzó para revertir la decisión de continuar por separado. Las diferencias que habían atravesado y las prioridades individuales terminaron teniendo mayor peso que la posibilidad de volver a intentarlo.

Qué relación mantienen actualmente Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Pese al final del noviazgo, Milett aseguró que conserva un vínculo afectuoso con el conductor y descartó que exista un conflicto entre ambos.

“Está todo muy bien. No hay relación sentimental de alguna manera, pero él cuenta conmigo para lo que necesite y yo puedo contar con él para lo que necesite siempre”, expresó ante las cámaras de Amor y fuego.

La modelo también reflexionó sobre lo que significó esta historia en su vida y remarcó que no se arrepiente de haber apostado por el romance. “Transformé mi vida, y arriesgo mucho cuando amo”, señaló al recordar la experiencia.

De esta manera, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa cerraron una etapa sentimental sin descartar el acompañamiento mutuo. Por ahora, la actriz concentra sus energías en sus proyectos profesionales, mientras que el conductor continúa con sus actividades en el mundo del espectáculo.