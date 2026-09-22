Por qué se separaron Luck Ra y La Joaquí: qué pasó con la pareja

Luck Ra y La Joaquí confirmaron su separación después de varios meses de relación y compartieron un comunicado para aclarar los motivos.

La separación de LuckRa y La Joaqui generó repercusiones entre sus seguidores y volvió a instalar interrogantes sobre los motivos que llevaron a la pareja a tomar caminos diferentes. Una nueva versión sobre lo ocurrido durante un viaje a España reavivó las especulaciones y sumó detalles al final de la relación.

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Cómo fue la separación de Luck Ra y La Joaqui

Cuando La Joaqui y LuckRa anunciaron el final de su relación, ambos decidieron compartir un comunicado para evitar versiones sobre los motivos de la ruptura. La cantante fue especialmente clara al pedir que no se difundieran especulaciones que pudieran afectar el momento personal que atravesaban.

“Queremos comunicar, antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, expresaron al confirmar públicamente la separación.

En aquel momento, La Joaqui explicó que la decisión no estaba relacionada con una falta de amor ni con conflictos entre ambos. Según indicó, el motivo estaba vinculado con los proyectos personales de cada uno y con el momento que atravesaban.

“Más bien tiene que ver con deseos de futuro y etapas distintas”, había señalado la artista, quien también pidió “piedad mediática” para poder transitar el duelo por la separación.

Qué pasó entre Luck Ra y La Joaquí durante el viaje a Madrid

El jueves 20 de agosto surgió una nueva versión sobre el final de la pareja. Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito contó detalles de un supuesto episodio ocurrido durante un viaje de La Joaqui a Madrid. Según explicó el periodista, la información habría sido proporcionada por un integrante de la familia de la cantante.

De acuerdo con ese relato, La Joaqui llegó a España y LuckRa no habría ido a buscarla al aeropuerto. La cantante habría tomado un taxi hasta el lugar donde se encontraba el músico y lo habría esperado durante aproximadamente dos horas.

Siempre según la versión difundida en el programa, el cantante llegó acompañado por amigos y habría pasado varios días de fiesta. De Brito afirmó que fueron “cuatro días de fiesta en fiesta, desayunando con vodka”.

La situación habría generado un enfrentamiento entre ambos. Según el periodista, La Joaqui le preguntó a Luck Ra para qué le había pedido que viajara hasta Madrid. La respuesta, de acuerdo con esta versión, habría marcado un punto de quiebre en la relación. “Él le respondió que la llamó para que ella lo siguiera en esa fiesta. Que le gustaba esa vida y ella no se la podía dar”, relató De Brito en LAM.

El pedido que Luck Ra le habría hecho a La Joaquí después de la ruptura

La versión difundida en televisión también incluyó un supuesto episodio posterior a la separación. De Brito aseguró que LuckRa habría llamado a La Joaqui para pedirle que no contara públicamente lo sucedido durante el viaje.

“Y la llamó una noche medio enojado, amenazándola, diciéndole que no se le ocurra contar nada a nadie”, sostuvo el conductor de LAM.

Además, durante el debate del programa se mencionó que el cantante habría responsabilizado a La Joaqui por el supuesto distanciamiento de algunos colegas. Según lo expuesto al aire, Luck Ra habría reclamado que dos artistas lo habían dejado de lado debido a ella.

Una nueva versión sobre la separación de Luck Ra y La Joaquí apuntó a un supuesto episodio ocurrido durante un viaje a Madrid.

Qué dijeron Luck Ra y La Joaquí sobre los motivos de la ruptura

La nueva versión difundida por Ángel de Brito contrasta con el comunicado que La Joaqui y LuckRa habían realizado al anunciar su separación. En aquella oportunidad, la cantante descartó que el final estuviera relacionado con una ausencia de amor y explicó que ambos atravesaban etapas diferentes. Por eso, el motivo oficial comunicado por la pareja fue la existencia de distintos deseos respecto del futuro.

Hasta el momento, los detalles difundidos en LAM constituyen una versión atribuida a una fuente cercana a la familia de La Joaqui y no reemplazan las razones que ambos artistas habían comunicado públicamente al confirmar el final de su relación.