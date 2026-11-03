La muerte de Marcela Giorgi generó conmoción en el mundo del periodismo y la radio. La histórica locutora falleció a los 61 años, después de atravesar una enfermedad, y recibió numerosos mensajes de despedida de colegas y amigos. Este lunes, Rodrigo Lussich le dedicó un momento especial en Intrusos, por América TV, donde recordó los años que compartieron trabajando en Radio Mitre junto a Chiche Gelblung.

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Durante el programa, el conductor destacó que Giorgi había construido una identidad propia dentro de la radio y recordó también su historia sentimental con el periodista Mario Mazzone, a quien definió como el gran amor de su vida. "Queremos recordar a Marcelita Giorgi, una gran locutora, más que una locutora por supuesto, ella tenía su sello propio. El gran amor de Mario Mazzone, otro periodista que murió muy joven. Ella después fue rehaciendo su vida en otras relaciones, pero Mario fue su gran amor. Lo sufrió muchísimo", expresó Lussich.

El periodista también habló desde su experiencia personal y recordó la convivencia cotidiana con Giorgi durante su paso por el ciclo radial de Chiche Gelblung. "Se fue muy joven, 61 años, pero queremos recordarla. Tuve la suerte de trabajar con ella, en Radio Mitre, el programa de Chiche, y una compañera hermosa. Una mujer buena, súper macanuda, muy jodona. Le gustaba mucho la fiesta, el baile, salir", contó.

La sentida despedida de Rodrigo Lussich en vivo: "Se fue muy joven".

La despedida a la histórica locutora de Radio Mitre

En el cierre de su homenaje, Lussich evocó algunos momentos compartidos fuera de los estudios, entre ellos los encuentros durante las celebraciones por el Día del Periodista en el hotel Costa Galana. "Hemos compartido días en el Costa Galana, por el Día del Periodista. La verdad, una mina divina, y la despedimos porque ella era una de las grandes. Un aplauso para ella", concluyó el conductor.