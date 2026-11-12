Cómo es la salud de Jorge Bocacci, histórico presentador de “Titanes en el Ring”

Jorge Bocacci, la histórica voz de Titanes en el Ring, atraviesa un delicado momento de salud a los 81 años

La salud de Jorge Bocacci, una de las voces más recordadas de la televisión argentina por su participación en Titanes en el Ring, generó preocupación en las últimas semanas. A los 81 años, el histórico locutor atraviesa un delicado momento personal luego de ser internado y recibir un diagnóstico que modificó su situación médica.

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Qué le pasó a Jorge Bocacci y cuál es su diagnóstico

La preocupación por el estado de salud de Jorge Bocacci aumentó después de que trascendiera que había sido internado en el Hospital de Mar de Ajó. La información fue confirmada por el periodista Pablo Montagna, quien dio a conocer detalles sobre la situación del histórico presentador.

Durante su internación, los médicos le realizaron dos tomografías que permitieron detectar un tumor cerebral ubicado en el lóbulo frontal izquierdo. El diagnóstico abrió un escenario complejo para el locutor, tanto por la gravedad del cuadro como por las dificultades que podría implicar un tratamiento invasivo.

Según trascendió, el equipo médico evaluó las alternativas disponibles, pero advirtió a sus familiares que no podía garantizar una recuperación favorable en caso de someterlo a una intervención quirúrgica. Tampoco existían certezas sobre el resultado de un eventual tratamiento de quimioterapia.

Ante ese panorama, la familia tomó la decisión de no avanzar con una operación y priorizar el bienestar del comunicador.

Cómo es el tratamiento que recibe Jorge Bocacci

Graciela Di Biase, expareja de Bocacci y madre de su hijo, brindó detalles sobre la situación médica del locutor en diálogo con Teleshow. Allí explicó que la decisión familiar estuvo centrada en evitar procedimientos que pudieran generar mayores complicaciones.

“Tratamos de priorizar fundamentalmente la salud de él, la tranquilidad”, expresó Di Biase al referirse al momento que atraviesan. Actualmente, Jorge Bocacci recibe medicación con corticoides para reducir la inflamación cerebral y analgésicos destinados a controlar las molestias y evitar el sufrimiento.

La expareja del periodista también explicó que, dadas las condiciones generales de salud y las características del diagnóstico, el objetivo del tratamiento está puesto en aliviar los síntomas y preservar su calidad de vida.

“Lo único que podemos hacer es paliarle los síntomas, darle medicación como para que él no la pase mal”, señaló durante la entrevista.

De esta manera, la familia optó por un abordaje orientado al cuidado y al bienestar del histórico locutor, en lugar de someterlo a tratamientos cuyos resultados no podían ser garantizados.

Quién es Jorge Bocacci, la voz histórica de Titanes en el Ring

Jorge Bocacci, reconocido por su participación en Titanes en el Ring, fue internado en Mar de Ajó y recibió un diagnóstico de tumor cerebral.

A lo largo de su trayectoria, Jorge Bocacci consiguió convertirse en una figura reconocida de la televisión argentina, especialmente por su trabajo en Titanes en el Ring, el emblemático programa de catch creado por Martín Karadagián.

Su tarea consistía en presentar a los luchadores antes de cada combate, una función que desempeñó entre 1978 y 1991. Posteriormente, volvió a formar parte del ciclo en dos oportunidades: durante 1997 y 2000.

Su voz quedó asociada a uno de los formatos más populares de la televisión nacional, que combinaba espectáculo, personajes y enfrentamientos de lucha libre. Con el paso de los años, su participación se convirtió en parte de la identidad del programa y de los recuerdos de varias generaciones de espectadores.

La formación y los primeros pasos de Jorge Bocacci en el periodismo

Antes de alcanzar reconocimiento en la pantalla chica, Bocacci construyó una carrera vinculada con la comunicación y el periodismo. Se recibió de licenciado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata y comenzó su recorrido profesional en la agencia de noticias Saporiti.

Allí trabajó en la redacción de cables informativos y participó en coberturas relacionadas con la actualidad política y deportiva.

Su formación periodística y su experiencia en los medios fueron parte del camino que lo llevó posteriormente a la televisión, donde encontró un lugar destacado como presentador.

Hoy, a los 81 años, Jorge Bocacci atraviesa un delicado cuadro de salud acompañado por su entorno familiar, mientras su trayectoria permanece ligada a la historia de Titanes en el Ring y de la televisión argentina.