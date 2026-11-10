Sufrió un ACV y pelea por su vida: conmoción por la salud de una figura de Titanes en el Ring

Conmoción por el estado de salud de una figura de Titanes del Ring.

La salud de Jorge Bocacci, el recordado maestro de ceremonias de Titanes en el Ring, preocupa desde hace algunas horas. El locutor y periodista está internado en el Hospital de Mar de Ajó, donde su cuadro se agravó y lo obliga a permanecer bajo atención médica.

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Según trascendió, Bocacci habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), aunque por el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su evolución. Es una noticia que golpea a varias generaciones de televidentes que crecieron escuchando su voz en las noches de catch.

Jorge está grave de salud e internado.

La voz que presentaba a los Titanes

Nacido en Lomas de Zamora el 2 de julio de 1945, Bocacci tiene 81 años y una trayectoria que lo convirtió en una figura entrañable de la televisión argentina. Su nombre quedó ligado para siempre al ciclo creado por Martín Karadagián, en el que presentaba cada una de las luchas.

Fue parte del programa entre 1978 y 1991, y volvió en 1997 y en 2000. De hecho, había regresado a Buenos Aires exclusivamente a pedido de Karadagián, que le ofreció el puesto de maestro de ceremonias, un rol que lo acompañaría el resto de su carrera.

Una vida entre el catch y el tango

Antes de llegar a la pantalla, Bocacci se recibió de licenciado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata y dio sus primeros pasos en la agencia Saporiti, donde redactaba cables y cubría notas de política y deportes. También se formó como locutor y pasó por emisoras como Radio del Plata y Radio Antártida.

Su otra gran pasión fue el tango. Durante décadas condujo un ciclo radial dedicado a la música ciudadana, que cambió de nombre y de emisora pero siempre mantuvo su sello. Ese trabajo como difusor del género le valió cinco premios Martín Fierro.

Expectativa por su evolución

Por ahora no hay precisiones sobre su estado, y todo depende de cómo responda en las próximas horas. Mientras tanto, su figura vuelve a aparecer en el recuerdo de quienes no se perdían ninguna velada de los Titanes.

Bocacci fue durante años el encargado de anunciar a los grandes personajes de Karadagián con un estilo inconfundible. Ahora, quienes lo escucharon desde el otro lado de la pantalla esperan que el maestro de ceremonias pueda anunciar su propio regreso.