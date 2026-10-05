El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo comunicado sobre la salud de la diva de los almuerzos.

La televisión argentina se mantiene en vilo tras conocerse un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. El comunicado, emitido por las autoridades del Sanatorio Mater Dei este lunes 5 de octubre de 2026, llevó cierta tranquilidad al mundo del espectáculo respecto a la evolución de la emblemática conductora.

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Según detalló el informe oficial firmado por el Director Médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, la diva continúa mostrando una mejoría constante dentro del establecimiento ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo comunicado sobre la salud de la diva de los almuerzos.

"La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica", señala el primer fragmento del parte emitido por la clínica.

El miércoles habrá un nuevo parte médico

Asimismo, las autoridades del centro de salud transmitieron el mensaje de los allegados a la diva ante las infinitas muestras de afecto recibidas en los últimos días: "Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño transmitido".

Para cerrar, desde la institución aclararon cuál será la modalidad con la que seguirán informando sobre la salud de la diva: "De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico".

Cómo evoluciona la salud de Mirtha Legrand tras su internación

Cabe recordar que la diva de 99 años permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el pasado 18 de septiembre, cuando ingresó tras presentar un cuadro de neumopatía que requirió atención médica especializada y controles constantes.

Con el correr de las semanas, su cuadro respiratorio mostró claras mejorías: logró finalizar con éxito el tratamiento con antibióticos y fue trasladada a una habitación común. Actualmente se encuentra bajo un estricto seguimiento kinesiológico y clínico con el objetivo de completar su proceso de recuperación para, una vez que reciba el alta médica, poder regresar a su domicilio junto a su familia.