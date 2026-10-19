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Salió a la luz un video escalofriante de Fernando Confessore antes de morir: "Mi último abrazo"

Salió a la luz la última entrevista del meteorólogo de TN, Fernando Confessore, tras sufrir una repentina descompensación cardíaca a los 58 años.

19 de octubre, 2026 | 14.14
Fernando Confessore.

El reconocido meteorólogo de Todo Noticias (TN), Fernando Confessore, murió a los 58 años tras sufrir una repentina descompensación cardíaca. A raíz de esta dolorosa pérdida, el canal compartió una entrevista del especialista que conmovió a los usuarios de las redes sociales por sus profundas reflexiones sobre la vida y la muerte.

En ese marco, durante la entrevista, Confessore habló sobre cómo entendía el final de la vida y reflexionó acerca de la muerte como parte de la existencia humana: "Creo que la muerte forma también parte del proceso de la vida, es algo misterioso". Luego, el meteorólogo fue consultado sobre a quién le gustaría darle un último abrazo y, sin dudarlo, destacó la importancia de sus seres queridos: "Mi último abrazo, a toda mi familia".

Por otro lado, Confessore también se refirió a cómo le gustaría ser recordado y destacó su vocación de servicio a través de la meteorología. En ese contexto, manifestó su deseo de haber contribuido al bienestar de las personas a través de su trabajo: "Me gustaría que me recuerden como alguien que hizo algo por la humanidad, como por ejemplo tratar de ayudar a la gente a que pueda planificar el día sin que las sorprenda un granizo o una lluvia".

El recorrido de Fernando Confessore en TN

Fernando Confessore se recibió de pronosticador meteorológico universitario en la Universidad de Buenos Aires y ese mismo año comenzó a trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional, donde permaneció hasta 1994. Se especializó en la recepción e interpretación de imágenes satelitales y realizó capacitaciones vinculadas con la meteorología aeronáutica.

En diciembre de 1995 se incorporó al equipo de meteorología de ARTEAR y comenzó su recorrido en Todo Noticias (TN). Dos años después, en 1997, se convirtió en columnista y presentador del pronóstico en el noticiero TN de 7 a 9. También participó en El noticiero de Santo, por El Trece, y formó parte de TN Agro, donde brindaba información climática relacionada con la actividad agropecuaria.

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