La muerte de Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN, generó conmoción en el mundo del periodismo. El parte policial permitió conocer cómo fueron sus últimos minutos de vida durante la madrugada de este viernes.

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De acuerdo con el parte policial, el episodio ocurrió en una vivienda ubicada en La Huella al 6200. La esposa del meteorólogo, Paula Gabriela Franco, fue quien se comunicó con los servicios de emergencia para alertar que su marido se había descompensado repentinamente mientras ella estaba en la cocina.

Cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio, comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de una ambulancia del SAME. Los profesionales de emergencias continuaron con las maniobras para intentar reanimarlo, pero los esfuerzos no dieron resultado. Finalmente, el fallecimiento de Fernando Confessore, de 58 años, fue constatado a las 3 de la madrugada.

De qué murió Confessore: así fueron sus últimos minutos con vida.

De qué murió el meteorólogo de TN

El parte policial describe la descompensación y los intentos de reanimación, pero no establece una causa médica de muerte. Por lo tanto, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre qué provocó el fallecimiento.

Durante la emisión de Arriba Argentinos, por El Trece, los compañeros del meteorólogo también compartieron información sobre lo ocurrido. Valeria Sampedro explicó que se había tratado de una muerte repentina y que la familia todavía estaba procesando la noticia. "Fue en su casa. Se descompuso, se llamó a ayuda y murió", relató la periodista al reconstruir el episodio. Por su parte, Nacho Otero planteó que, aparentemente, podría haber sido un paro cardíaco. Sin embargo, esa hipótesis no fue confirmada por el parte policial.