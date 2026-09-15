Gustavo Sofovich protagonizó un tremendo episodio durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Palermo, luego de chocar la camioneta en la que circulaba contra una moto. Tras permanecer más de dos horas encerrado dentro de su vehículo a la espera de la policía y el SAME, el productor fue sometido al test de alcoholemia y rompió el silencio para dar su versión de lo ocurrido.

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El siniestro tuvo lugar en el cruce de las calles Salguero y Martín Coronado, cuando la camioneta Citroën DS4 de Sofovich impactó de frente contra una motocicleta Royal Enfield en la que viajaban dos personas. Como consecuencia del impacto, una joven de 23 años sufrió politraumatismos y debió ser trasladada por el SAME al Hospital Rivadavia.

Cuál fue el resultado del test de alcoholemia de Gustavo Sofovich

Luego del operativo montado en el lugar por personal de la Comisaría Vecinal 14 C, las autoridades le realizaron la prueba de aire espirado tanto al hijo de Gerardo Sofovich como al conductor del rodado menor. Para sorpresa de varios que especulaban con su actitud de no bajarse del auto, el resultado del test de alcoholemia de Gustavo Sofovich dio negativo (0,0 g/l). El motociclista también dio cero en el control.

Tras recibir el comprobante oficial y ser liberado por la policía en el marco de la causa que fue caratulada como "lesiones", el productor televisivo enfrentó a las cámaras y soltó de entrada: "El test de alcoholemia me dio cero".

Por qué estuvo dos horas atrincherado adentro de la camioneta

Ante la consulta de los cronistas presentes sobre por qué no bajó del vehículo durante tanto tiempo tras el accidente, Sofovich fue fiel a su estilo directo y picante. "Porque hacía frío y me estaba cagando de frío", disparó sin vueltas.

En esa misma línea, el empresario explicó la insólita secuencia previa al accidente. Según detalló, se levantó como todos los días a las 5 de la mañana para entrenar y desayunar, pero al darse cuenta de que no tenía yogurt en la heladera, decidió salir a comprar a una estación de servicio cercana. "Por desgracia, nos tocamos mutuamente. Fui yo el que llamó al 911", aseguró.

Para cerrar su descargo antes de retirarse, se mostró molesto con la cobertura mediática en la zona: "Esto pasa porque me llamo Gustavo Sofovich. Si no, ninguno de ustedes estaría acá".