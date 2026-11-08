Salió a la luz lo que no se vio en TV durante el escándalo entre Santi Maratea y La China Ansa: "En ese corte..."

Salió a la luz lo que no se vio en TV durante el escándalo entre Santi Maratea y La China.

Poco más de una semana transcurrió desde aquel cruce entre Santi Maratea y La China Ansa durante PH: Podemos Hablar, el programa que Andy Kusnetzoff conduce en Telefe. El mismo tuvo enorme repercusión en las redes sociales y hasta el presidente Javier Milei tomó partido, en una discusión que lejos de estar zanjada, sigue teniendo esquirlas en la televisión argentina.

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Ejemplo de esto son las últimas declaraciones públicas del influencer, quien en diálogo con un notero de La Mañana con Moria se refirió a cómo vivió ese episodio y hasta deslizó lo que ocurrió durante ese corte de 20 minutos que jamás se vio en pantalla.

¿Qué dijo Maratea sobre lo ocurrido en PH?

En primera medida, señaló: "Andy no es mi amigo y no creo que me cuide. Yo esto lo hablé con él en ese corte de los 20 minutos, que dije: '¿Sabés qué pasa? Yo me tengo que cuidar solo acá porque ninguno de ustedes me va a cuidar'".

En ese sentido, apuntó: "¿Por qué me cuidaría? Si somos todos adultos y no soy amigo de ninguno". Además, añadió: "Van a querer sacar siempre lo peor o ver mi peor costado. Cuando dicen que la televisión es una picadora de carne, ¿quién zafa de eso? Si nadie pica carne, ¿por qué es una picadora de carne? Porque todos pican carne y yo soy la carne".

Santi Maratea, quien protagonizó un cruce con La China Ansa.

Respecto a si la pregunta salió de La China o se la dictaron desde producción, decidió relativizar el asunto: "Genuinamente no me interesa. Yo no creo que haya sido buscado, porque también, si es buscado, quiere decir que yo estoy en una posición super pasiva, donde todos me hacen una trampa".

"Sé que ahí hay algo de arriba que baja, y sé que tiene que ver con lo político y con los dueños del canal. Pero después, que desde el dueño hasta la China estén en contra mío, no creo que sea tan así. Pero sí va a pasar esto, nadie me va a cuidar, y yo eso lo tengo muy claro", aseguró. Finalmente, en cuanto a si Andy se comunicó con él tras lo acontecido, exlicó: "No me llamó, pero me pidió disculpas en el momento y fue suficiente".



