Salió a la luz un escandaloso rumor sobre Emilia Mernes y De Paul: "En un baño”

Gustavo Méndez reveló una polémica versión que involucra una insinuación de parte de Emilia Mernes a De Paul durante la preparación para la boda con Tini Stoessel.

Durante una transmisión en vivo de La Mañana con Moria (El Trece), Gustavo Méndez reveló una polémica versión que involucra a Emilia Mernes y Rodrigo De Paul. En medio de la conversación, el periodista se refirió al supuesto distanciamiento entre Mernes y Tini Stoessel y aseguró que La Original, canción de la cantante, fue lanzada luego de que la amistad entre ambas artistas argentinas llegara a su fin.

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Asimismo, Méndez contó una versión que, según aclaró, no pudo confirmar directamente con Tini. De acuerdo con lo que relató al aire, el supuesto episodio habría ocurrido durante una fiesta en la que estaban presentes Rodrigo De Paul, Tini, Emilia Mernes, Duki y otras personas: “Hay un fuerte rumor, pero esto no lo pude hablar con Tini. En una fiesta donde estaban Rodrigo De Paul, Tini, Emilia, Duki y más gente, Rodrigo se habría ido al baño y detrás de él habría ido Emilia Mernes. Cuando sale del baño, De Paul se habría chocado de manera casual”.

Según la versión que presentó, la cantante habría intentado acercarse al futbolista y, al notar la presencia de las amigas de Tini, De Paul habría buscado dejar en claro que no había tenido ninguna actitud con ella: “Aparentemente, Emilia le habría tirado la boca a De Paul. Él levanta la mirada y ve a las amigas de Tini. Ella hace un gesto como para darle un beso a De Paul. Él se acerca a las amigas de Tini y les dice: ‘Yo no hice nada. No le digan nada a Tini’. Esto me enteré del lado de Rodrigo De Paul”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casan

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron públicamente que se casarán el próximo 18 de diciembre en Haras Duhau. Luego de que la cantante argentina anunciara la noticia a través de sus redes sociales, comenzaron a surgir rumores sobre los posibles invitados a la boda, entre ellos, Chris Martin, líder de Coldplay, y también sobre quiénes no formarán parte de la esperada fiesta de fin de año.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirman su boda en redes sociales.

Haras Duhau ya fue escenario de los casamientos de reconocidas figuras como Jorge Lanata, Stefi Roitman y Ricky Montaner, Cande Tinelli y Coti Sorokin, y Oriana Sabatini y Paulo Dybala. El lugar es elegido, en parte, por la privacidad que ofrece y por estar alejado de la prensa mediática.