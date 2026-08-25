Salió corriendo: intentaron robarle a una figura de Telefe en plena calle

Una figura polémica de Telefe reveló que sufrió un momento traumático en la calle a raíz de un acto de delincuencia.

Durante una transmisión en vivo de A La Barbarossa (Telefe), la periodista libertaria Mariana Brey reveló, en medio de un debate sobre la inseguridad, que fue víctima de un intento de robo y que, durante el hecho, tuvo que salir corriendo desesperada a pedir ayuda a sus vecinos.

Mariana Brey en A La Barbarossa (Telefe).

A raíz de los relatos sobre distintas experiencias vinculadas a la delincuencia, la panelista contó que vivió un momento angustiante a la salida de su trabajo: “Yo ayer fui víctima de un posible robo. Fue a las tres y media de la tarde cuando salí de mi trabajo, cuando salgo de acá me voy a bondi, termino y los lunes es el único día que llego temprano a mi casa”.

Según su relato, todo ocurrió mientras hablaba por teléfono con Paulo Kablan, otro de los panelistas de Georgina. Fue entonces cuando notó un movimiento extraño de dos personas que circulaban en una moto: “Fue todo muy rápido. Bajo de la camioneta y ahí veo que hay dos hombres en una moto que se detienen en la mitad de la calle y empiezan a mirar para arriba a su alrededor. En ese momento, voy al asiento de atrás de la camioneta y percibí por los espejos uno de ellos retrocede para donde estoy yo, se saca el casco y salta en mi dirección”.

Mariana Brey fue víctima de un intento de robo

Asimismo, continuó explicando cómo reaccionó ante la situación y relató los momentos de desesperación que atravesó mientras intentaba pedir ayuda: “Empiezo a golpear un portón de chapa que había, a los gritos, corrí con los tacos y dejé todo arriba de mi camioneta. El que saltó hacia mí estaba armado. Empecé a correr y a gritar 'me quieren robar'. Creo que corrí una cuadra”.

Luego, agregó que algunos trabajadores y vecinos la ayudaron y contó cómo quedó después del trágico episodio: “Salen los chicos del lavadero de auto y empiezan a salir los vecinos, uno de los vecinos salió armado. Quedé con taquicardia, no pasé muy bien la noche, te ponés a pensar en qué podría haber pasado y da miedo”. Finalmente, cerró su relato con una breve reflexión sobre lo ocurrido: “Estamos en manos de Dios”.