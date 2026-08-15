Mariana Brey quiso defender la gestión de Milei y terminó siendo humillada en vivo: “Inutil”

Mariana Brey volvió a salir a bancar la gestión económica de Javier Milei al aire, esta vez frente al dato de la inflación de julio: 2,1%, lejos del "cero adelante" que el propio presidente había prometido para este año. La panelista intentó justificar el desvío, pero terminó en el medio de un cruce que no esperaba.

La insólita justificación

En el programa de Georgina Barbarossa, la panelista tomó la palabra para bajarle el tono a las críticas por el número de julio. "La expectativa fue muy alta, por eso al presidente le pregunté que había pasado con la inflación porque no había llegado a cero. Creo que la expectativa fue muy alta", planteó.

Iván Schargrodsky expuso a Mariana Brey.

Para reforzar su argumento, apeló a una comparación regional: "También pienso que los partidos de la región, que también tenían la inflación muy alta, tardaron entre 10 y 12 años en bajarla. Entonces por qué vamos a creer que pueden llegar a hacer con esto algo mágico".

La respuesta que la dejó pagando

La frase le abrió la puerta a Iván Schargrodsky, que no dejó pasar la oportunidad. El periodista arrancó dándole la derecha, "lo que dice Mariana es verdad", pero enseguida giró el arguemento en su contra al recordar un antecedente incómodo: cuando Horacio Rodríguez Larreta sostenía en campaña un razonamiento similar sobre los tiempos de la economía, Milei lo cruzaba con una sola palabra, según habría recordado Schargrodsky: "inútil".

El conductor no se quedó ahí y redobló la ironía: "El problema es que o sos un genio de la economía, un especialista en crecimiento con o sin dinero, o te cabe la general de las cosas difíciles son difíciles". La frase funcionó como un boomerang para la propia lógica que Milei usó durante años contra sus rivales, y dejó a Brey sin margen para responder en el momento.

Un round más en la interna mediática

El cruce se suma a una seguidilla de tensiones que viene protagonizando Brey en distintos programas por su cercanía con el Presidente, después de haberlo entrevistado dos veces en poco más de un año. La discusión sobre los tiempos reales de la baja de la inflación promete seguir dando tela para cortar en la previa del dato de agosto, que el INDEC difundirá el 10 de septiembre.