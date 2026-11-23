Ángel de Brito confirmó que LAM continuará en 2027, aunque todavía no definió en qué canal o plataforma se emitirá el programa.

El futuro de LAM para 2027 comenzó a generar expectativa después de que Ángel de Brito hablara sobre la continuidad del programa y el destino de su equipo. En medio de los cambios empresariales que atraviesa Bondi Live, el conductor confirmó quiénes lo acompañarán y qué alternativas analiza para el próximo año.

{{{htmlAmp}}}

Ángel de Brito confirmó quiénes seguirán con él en 2027

La definición llegó durante una emisión de Ángel Responde, el ciclo que el periodista conduce de lunes a viernes en Bondi Live. Allí, De Brito sorprendió al revelar que solamente dos integrantes de su equipo actual tienen asegurado su acompañamiento, independientemente del canal o la plataforma en la que continúe trabajando.

"Las únicas personas que me van a acompañar donde vaya el año que viene son La Barby y Pepe Ochoa. Los demás, hagan su vida. Están todos liberados", expresó el conductor.

De esta manera, La Barby y Pepe Ochoa quedaron como los únicos nombres confirmados para seguir trabajando junto a él durante 2027. El resto de los integrantes del equipo tendrá libertad para evaluar otras propuestas laborales y decidir cómo continuará su carrera.

De Brito aclaró que su postura no representa un conflicto personal ni una ruptura con sus compañeros. Por el contrario, reconoció que cada integrante puede recibir ofertas de otros medios y que resulta lógico que busquen nuevas oportunidades profesionales.

En ese contexto, comentó: "Les gusta la guita, la fama, como a todos", en referencia a los intereses que pueden influir en las decisiones laborales de los integrantes del panel.

Qué pasará con LAM en 2027 y dónde podría continuar

Más allá de la incertidumbre sobre la conformación del equipo, Ángel de Brito fue contundente al referirse a la continuidad de su histórico ciclo de espectáculos. Durante la conversación, aseguró que el programa seguirá al aire, aunque todavía no está definido cuál será su pantalla.

"LAM va a seguir donde sea, en uno o en otro", afirmó, en referencia a las alternativas que actualmente se encuentran sobre la mesa.

En ese sentido, el conductor confirmó que existen dos posibilidades concretas: una propuesta de América TV para mantener el programa en el canal y otra de El Nueve para incorporarlo al proyecto vinculado con Mandarina Contenidos.

Según explicó, ambas opciones le resultan satisfactorias. Sin embargo, la decisión no depende exclusivamente de sus condiciones contractuales, sino también de las posibilidades que tenga cada señal para garantizar la producción del ciclo.

Entre los aspectos que se encuentran en evaluación mencionó especialmente el dinero y las condiciones necesarias para realizar el programa. El objetivo es asegurar los recursos para sostener la producción, más allá de los acuerdos personales del conductor.

La venta de Mandarina Contenidos y su impacto en el futuro de LAM

América TV y El Nueve son las dos opciones que analiza Ángel de Brito para continuar con LAM en medio de los cambios en Mandarina Contenidos.

La incertidumbre sobre el destino de LAM está relacionada con los cambios empresariales que atraviesa Mandarina Contenidos, productora fundada por Mariano Chihade en 2005 y recientemente adquirida en su totalidad por el Grupo Octubre.

La operación generó interrogantes sobre el futuro de los proyectos vinculados con la compañía y, particularmente, sobre la continuidad de los ciclos que forman parte de su estructura de producción.

De Brito mantiene una relación laboral de larga data con Mandarina y reconoció que ese vínculo tiene un peso importante en las negociaciones actuales. Por ese motivo, la productora cuenta con prioridad al momento de evaluar las propuestas para 2027.

Sin embargo, el periodista dejó en claro que todavía no existe un acuerdo firmado y evitó dar por confirmada cualquiera de las alternativas.

¿Ángel de Brito ya firmó contrato para 2027?

Por el momento, el futuro laboral del conductor continúa sin una definición contractual. Aunque las negociaciones con América TV y El Nueve están avanzadas en términos de propuestas, todavía resta resolver cuál será el escenario elegido para continuar con el programa.

"Plata y condiciones para hacer el programa, no para mí, sino para producir el programa", explicó al detallar los puntos centrales de la negociación.

Además, buscó ponerle un límite a las versiones que circulan sobre su futuro: "Todavía no firmé nada. Todo lo demás que escuchen, folclore".

Así, Ángel de Brito confirmó que LAM tendrá continuidad en 2027, pero dejó abierta la incógnita sobre su próxima pantalla. Por ahora, La Barby y Pepe Ochoa son los únicos integrantes del equipo que tienen asegurado acompañarlo en esta nueva etapa.