El periodista Rolando Graña cuestionó en América TV el avance del gobierno de Javier Milei contra la Ley de Tierras y planteó interrogantes sobre el tipo de inversiones que busca atraer el oficialismo a la Patagonia. Para explicar su preocupación, recordó un discurso del Presidente en el Foro Económico de París, donde destacó las condiciones de Argentina para convertirse en un centro de desarrollo de inteligencia artificial.

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"¿Qué tipo de data center es el que quiere esa ley para traer qué data centers a la Argentina, mirando a la Patagonia?", preguntó Graña durante su programa.

Para contextualizar su planteo, el periodista reprodujo declaraciones de Milei durante el Foro Económico de París, en las que el mandatario se refirió a la estrategia oficial para impulsar la economía del conocimiento y atraer proyectos vinculados con la inteligencia artificial. "Estamos buscando que Argentina se convierta en un hub de inteligencia artificial", afirmó el Presidente en aquella exposición, en la que destacó las características geográficas del país como una ventaja para este tipo de emprendimientos. "Es muy apto Argentina, por tierras extensas, inhóspitas, frías, como para poder poner los data centers", sostuvo Milei.

Rolando Graña apuntó contra el presidente Javier Milei en América TV.

La advertencia sobre el interés internacional por la Patagonia

Después de reproducir el discurso presidencial, Graña reforzó su planteo sobre el interés de empresas internacionales por instalar centros de datos en el país. "Clarito. Y efectivamente, cuando uno lee los reportes internacionales, hay muchos que están mirando, frente al rechazo que hay en Estados Unidos, en diferentes estados, a estos monstruos, a los data centers, los quieren llevar a la Argentina", señaló.