Rolando Graña reveló el dato que Milei quiere mantener oculto: "En los..."

El periodista Rolando Graña analizó en América TV distintos indicadores económicos y puso el foco en la persistente caída del consumo durante el gobierno de Javier Milei. Según remarcó, en los 32 meses de gestión libertaria el consumo registró bajas en 24, mientras que en lo que va de 2026 acumula siete meses consecutivos de retroceso.

Durante su análisis, Graña señaló que el consumo atravesó una caída durante buena parte de la gestión de Milei. "En los 32 meses de gestión del Gobierno, el consumo cayó en 24 meses", afirmó el periodista.

Además, remarcó que la tendencia negativa continúa durante 2026. “En lo que va del año, siete meses seguidos sigue cayendo el consumo”, sostuvo, y agregó: "Siete meses del 2026, después de haber ganado las elecciones, el consumo sigue cayendo".

Para Graña, uno de los factores que permite explicar este escenario es el destino que las familias le dan a sus ingresos. "¿A qué destina la plata la gente? Y ahí se entiende por qué cae el consumo", planteó. En ese sentido, indicó que "el 19% de los ingresos se destina a pagar servicios y deudas".

Rolando Graña reveló el dato que Milei quiere mantener oculto.

El dato sobre la tarjeta SUBE

El periodista también hizo referencia al uso de la tarjeta SUBE como otro indicador de la situación económica. Según señaló, "se desplomó el uso de la tarjeta SUBE" y la caída durante julio fue "casi un 12%". "¿Por qué cae la tarjeta SUBE? Porque en el AMBA, el transporte subió un 1000% desde que asumió Milei", afirmó.