Marcela Kloosterboer enfrentó a Milei por sus dichos en el ORT: "Enseñar modales"

Marcela Kloosterboer se sumó a la ola de repudio que generó el discurso de Javier Milei en el colegio ORT, luego de que el Presidente arengara a un grupo de alumnos secundarios a abuchear a periodistas durante una charla organizada por los festejos del 90 aniversario de la institución.

El escándalo de Milei en la ORT

El hecho ocurrió el jueves en la sede de la calle Yatay de la escuela, donde Milei fue invitado para hablar sobre ética e inteligencia artificial ante alumnos de cuarto y quinto año. Sin embargo, el mandatario dedicó gran parte de su exposición a cargar contra la oposición y contra la prensa, en un tono que generó fuertes críticas dentro y fuera de la comunidad educativa.

Milei insultó a los periodistas en su charla en ORT.

En un momento del discurso, ante los primeros abucheos de algunos estudiantes tras una mención a los periodistas, el propio Presidente los alentó a redoblar la apuesta: "Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar". La situación derivó en un comunicado de repudio de exalumnos, profesores y familiares de la institución, además de una denuncia formal presentada ante la Línea de Convivencia Escolar del Gobierno porteño.

La reflexión de Kloosterboer

En ese contexto, Marcela Kloosterboer decidió expresar su malestar por lo sucedido y apuntó directamente contra la actitud del mandatario frente a los adolescentes. La actriz reflexionó sobre la contradicción que representa este tipo de episodios para las familias que educan a sus hijos en el respeto: "Pienso cómo nos matamos los padres para criar a nuestros hijos libres de bullying, de enseñar modales y respeto al otro y me parece que tendría que venir desde arriba".

Un rechazo que crece

Las palabras de Kloosterboer se suman a las de otras voces del ambiente educativo y político que cuestionaron el uso del espacio escolar con fines de confrontación. El propio exdirector de la ORT, Adrián Moscovich, había señalado en Radio Con Vos que la institución "no es el lugar para convocar a abuchear a una actividad como la del periodista". Por su parte, distintos sectores de la comunidad judía difundieron un comunicado en el que expresaron su "profundo desagrado" por la visita presidencial, remarcando que su rechazo no responde a diferencias ideológicas sino a una defensa de la pluralidad de voces que históricamente caracterizó a la institución.

Mientras el Gobierno porteño evalúa la denuncia presentada por convivencia escolar, la escuela ORT mantuvo hasta el momento un fuerte hermetismo y no realizó declaraciones oficiales sobre la repercusión que generó el discurso presidencial.