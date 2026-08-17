Rolando Graña reveló cuál es la "cifra molesta" para el Gobierno de Milei: "Es una..."

Rolando Graña le apuntó nuevamente a Javier Milei en su más reciente editorial para GPS, el programa que conduce en América. Allí se refirió a una arista por la cual mucho se regodeó el presidente, pero que si se analiza desde otra perspectiva resulta profundamente negativa.

Y esa arista no es otra que la inflación. Al respecto, el periodista expuso: "Es una cifra bastante molesta para el gobierno, pero hay que darla. La inflación en la Argentina sigue estancada, clavada en un núcleo duro del 2% promedio, por mes. Y a veces sube de más, a veces baja un poquito, pero está ahí, en ese núcleo duro del 2%, Salvo cuando se desmadre porque hay alguna crisis financiera".

Rolando Graña, reconocido periodista de América.

La comparación respecto de otros mandatos

En esa misma línea, Graña comentó: "2,1% mensual, fíjense, es toda la inflación del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno puede jacarse de que hoy tiene una inflación que es el 2,1, que es la misma que tuvo Cristina a lo largo de todo su mandato. Y les estoy diciendo las cifras, no las cifras del INDEC de entonces, sino las medidas por Ciudad de Buenos Aires y por otros organismos provinciales en promedio".

Siguió, tras ello: "¿Cuál fue la inflación promedio mensual de Mauricio Macri? A lo largo de todo su mandato, 3%. ¿Cuál fue la inflación promedio de Alberto Fernández, que tuvo picos inflacionarios importantes? El 5,16%. ¿Cuál es el promedio de Milei hasta ahora? Con la inflación que él hizo, provocó con la devaluación autoinfligida de un 4,8% mensual. Entonces, el gobierno podrá decir que la inflación es un problema del pasado, que va a colapsar a mediados de año... ya pasó mitad de año, la inflación no colapsó".

Finalmente, cerró: "La inflación está otra vez en los mismos niveles que siempre en la Argentina, con el agravante de todas las empresas que cerraron, de todos los puestos de trabajo que se destruyeron, de toda la gente que está malviviendo con bajos salarios y de todos los que tienen que ir a trabajar en una aplicación porque ya no consiguen un laburo".