Rodrigo de la Serna protagonizó un momento particular durante un móvil de LAM que salió al aire anoche. El actor conversó con el programa de Ángel de Brito en el marco de la presentación de Gordon, se refirió a la actualidad de la industria audiovisual argentina y respaldó el reclamo de los trabajadores de la cultura. Sin embargo, la entrevista tomó otro rumbo cuando le preguntaron por su situación personal y sentimental.

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En primer lugar, De la Serna se mostró entusiasmado por el estreno de prensa de su nuevo proyecto, que había tenido lugar el día anterior. “Muy contento, muy contento, felices. Ayer fue el estreno de prensa en una sala de cine y la verdad que verlo en pantalla grande te das cuenta de que lo que armamos colectivamente, desde lo técnico y lo artístico, tiene una dimensión absolutamente cinematográfica”, expresó.

Además, destacó el nivel de la producción y la posibilidad de competir con proyectos internacionales: “Es una producción que está a la altura de las mejores producciones a nivel internacional. Podemos pelear, cuando hay recursos, peleamos de igual a igual con el que venga. Sí, de guapo, venga, mano a mano”.

Rodrigo de la Serna, reconocido actor argentino.

Rodrigo de la Serna respaldó el reclamo de los actores y habló de la falta de trabajo

La movilera también le consultó por el pedido de mayor producción de ficción y fuentes de trabajo que se había realizado durante un acto en la Asociación Argentina de Actores. El intérprete no dudó en sumarse al reclamo y amplió su mirada sobre la situación económica del país.

“Por supuesto, en todas las áreas falta trabajo, pero en todas las áreas, no solo en el nuestro. Los trabajadores de la cultura necesitamos que mejoren las condiciones, que haya incentivos para que las productoras puedan producir”, sostuvo. En esa misma línea, defendió el funcionamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): “Para que, digamos, la autarquía del INCAA siga funcionando como corresponde, pero desde el ámbito de lo privado también, reitero”. Y remarcó que la problemática excede al sector artístico: “Esta es una problemática que trasciende a nuestro espacio, ¿no? Es un problema estructural del país. Hoy por hoy no hay trabajo en ninguna área, hay muy poco trabajo”.

La pregunta sobre su vida privada que incomodó al actor

Hacia el final de la entrevista, la cronista recordó que De la Serna había mencionado que atravesó un año difícil en lo personal y quiso saber si la situación estaba relacionada con algún asunto familiar o sentimental. “Sí, es algo personal, corazón, no lo voy a ventilar”, respondió el actor, marcando un límite sobre el tema.

Pero la movilera insistió y le preguntó si tenía que ver con una relación amorosa o con alguna pareja que había tenido hasta hacía poco tiempo. En ese momento, De la Serna comenzó a revisar el capuchón del micrófono y, sin profundizar en la consulta, decidió dar por terminada la conversación. “Claro, LAM... Beso grande, chicos. ¡Viva la patria! Que anden bien”, lanzó mientras se despedía y se alejaba del móvil.