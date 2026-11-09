Rodrigo Lussich reveló qué es lo que más preocupa a Milei en este momento: "Te sacaron".

El periodista Rodrigo Lussich lanzó una dura crítica contra Javier Milei y cuestionó su vínculo con líderes internacionales y la situación económica argentina. En una publicación en redes sociales, apuntó contra el silencio del Presidente frente a las últimas dificultades.

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Lussich comenzó su mensaje con una ironía sobre la actitud del mandatario frente a los resultados políticos y económicos. “Milei en silencio es el amigo ideal: te abraza cuando ganás y se hace el distraído cuando perdés”, escribió.

El periodista también hizo referencia a la evolución del riesgo país, que según señaló había superado los 925 puntos, y vinculó ese dato con el escenario internacional que atraviesa el Gobierno. "El mercado hizo la cuenta: sin Trump, sin Bolsonaro y sin Peña, sobra Abascal", sostuvo Lussich, en referencia a los dirigentes internacionales con los que Milei mantuvo distintos niveles de cercanía política.

La particular referencia al viaje de Milei a Madrid

Otro de los puntos de su publicación estuvo relacionado con el viaje del Presidente a España. Lussich señaló que Milei se encontraba nuevamente en Madrid y cuestionó que, pese a su presencia en la capital española, no fuera recibido por el rey Felipe VI. "Milei estaba en Madrid, por octava vez, con el Rey sin recibirlo", escribió el periodista.

Rodrigo Lussich reveló qué es lo que más preocupa a Milei en este momento: "Te sacaron".

A partir de esos elementos, Lussich cerró su mensaje con otra frase cargada de ironía para describir el momento político del Gobierno: "Cuando se te caen todos los amigos juntos, no es mala suerte. Te sacaron del grupo de WhatsApp". Y concluyó con una advertencia breve: "La noche acecha…".