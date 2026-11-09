Rodrigo Lussich reveló qué es lo que más preocupa a Milei en este momento: "Te sacaron".

El periodista Rodrigo Lussich lanzó una dura crítica contra Javier Milei y cuestionó su vínculo con líderes internacionales y la situación económica argentina. En una publicación en redes sociales, apuntó contra el silencio del Presidente frente a las últimas dificultades.
Lussich comenzó su mensaje con una ironía sobre la actitud del mandatario frente a los resultados políticos y económicos. “Milei en silencio es el amigo ideal: te abraza cuando ganás y se hace el distraído cuando perdés”, escribió.
El periodista también hizo referencia a la evolución del riesgo país, que según señaló había superado los 925 puntos, y vinculó ese dato con el escenario internacional que atraviesa el Gobierno. "El mercado hizo la cuenta: sin Trump, sin Bolsonaro y sin Peña, sobra Abascal", sostuvo Lussich, en referencia a los dirigentes internacionales con los que Milei mantuvo distintos niveles de cercanía política.
La particular referencia al viaje de Milei a Madrid
Otro de los puntos de su publicación estuvo relacionado con el viaje del Presidente a España. Lussich señaló que Milei se encontraba nuevamente en Madrid y cuestionó que, pese a su presencia en la capital española, no fuera recibido por el rey Felipe VI. "Milei estaba en Madrid, por octava vez, con el Rey sin recibirlo", escribió el periodista.
A partir de esos elementos, Lussich cerró su mensaje con otra frase cargada de ironía para describir el momento político del Gobierno: "Cuando se te caen todos los amigos juntos, no es mala suerte. Te sacaron del grupo de WhatsApp". Y concluyó con una advertencia breve: "La noche acecha…".