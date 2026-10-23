Rodrigo Lussich se pudrió de su panelista Paula Varela y la mandó a callar al aire: "No me interrumpas"

Lussich le pidió a Varela que lo dejara terminar durante un debate en Intrusos.

Rodrigo Lussich y Paula Varela protagonizaron un momento de tensión en Intrusos. Mientras el conductor desarrollaba una explicación, la periodista intervino y él la frenó con un pedido directo: "Perdón, no me interrumpas. Un minuto, Paulita, por favor".

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El intercambio se observa en un breve video que la cuenta TeleBizarra publicó en X el 23 de octubre. En las imágenes, los integrantes del ciclo de América TV conversaban sobre una historia de espectáculos y cruzaban información acerca de lo que habían hablado con sus protagonistas.

Antes del pedido a su compañera, Lussich había marcado su postura sobre la relación entre los hechos que estaban comentando. "Está bien, pero una cosa se concatena con la otra", sostuvo en medio de la conversación.

Qué le dijo Rodrigo Lussich a Paula Varela

La situación se produjo cuando el conductor intentaba avanzar con su explicación y Varela sumó un comentario. En ese momento, Lussich le pidió que no lo interrumpiera y se dirigió a ella con el diminutivo "Paulita".

El recorte vuelve a mostrar esa misma frase mediante una repetición editada, acompañada por un efecto visual. No se trata de dos pedidos distintos dentro de la conversación, sino de la reiteración del mismo momento.

Después, el conductor retoma su exposición. El fragmento no permite conocer cómo siguió el intercambio entre ambos ni muestra una discusión posterior. Lo que sí deja registrado es el pedido de Lussich para terminar su intervención en medio del debate del panel.