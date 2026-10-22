Rodrigo Lussich publicó un duro mensaje en el que apuntó contra Javier Milei y Wanda Nara, a partir de una reflexión sobre los liderazgos políticos, la fama y la fascinación social por la riqueza. El conductor cuestionó al Presidente con una serie de calificativos y, en otro tramo, criticó el modelo de éxito asociado a la empresaria y figura televisiva.

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En su publicación, Lussich cuestionó el liderazgo del Presidente y sostuvo que ciertos dirigentes son "fiel reflejo de un mundo en decadencia". Luego lanzó una serie de críticas personales contra Milei: "Nos gobierna una persona que no para de dar vergüenza ajena allí donde esté: provocador, delirante, guarango, discriminador, burro y sobre todo inútil".

En otro tramo del texto, Lussich apuntó contra Wanda Nara y el fenómeno de la celebridad. Sin mencionarla inicialmente por su nombre, cuestionó el estreno cinematográfico de la semana y afirmó que estaba protagonizado por alguien que “no es actriz” y que, según su opinión, "no hizo el mínimo intento de serlo".

"Milei llamó la atención porque prometió llenar de dólares los bolsillos de los pibes; Wanda te hace creer que vos también podés tener carteras caras, ganar Martín Fierros, conducir en el prime time, ser millonaria aunque no tengas el más mínimo talento", continuó Lussich.

La desconcertante comparación que hizo Rodrigo Lussich sobre Javier Milei.

El "problema" de Milei

Luego, concluyó con una reflexión sobre el "problema" que encuentra en los discursos del Presidente y la conductora televisiva. "El problema es que eso que te venden nunca te llega ni por Temu. Ellos se llenan de guita y vos los validás. La trampa es perfecta", sentenció.