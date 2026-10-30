Rodrigo Lussich humilló a Novaresio y le dijo lo que todos piensan en su cara: "Vos"

Rodrigo Lussich nunca escondió sus simpatías políticas, y en su paso por A24 volvió a dejarlo claro. El conductor de espectáculos fue entrevistado por Luis Novaresio y, en medio de una charla que derivó hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner, sacó a relucir un argumento que dejó al periodista sin margen para la réplica.

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El intercambio fue breve pero contundente. Lejos de entrar en una discusión ideológica, Lussich eligió llevar el debate a un terreno personal, donde las estrategias de oratoria no sirven de mucho.

Lussich expuso la hipocrecía de Novaresio.

Una pregunta incómoda

Novaresio, señalado por distintos sectores como una voz crítica del kirchnerismo, quiso indagar en el respaldo de su entrevistado a la ex presidenta. Lussich no esquivó el tema, al contrario, aprovechó para poner sobre la mesa los derechos conquistados durante aquella gestión y obligó a su interlocutor a posicionarse frente a ellos.

La jugada fue efectiva porque tocaba una fibra íntima de ambos. Los dos periodistas comparten algo que va más allá de la televisión y que tiene un origen directo en una ley sancionada en 2010.

La frase que lo dejó en silencio

“Yo hoy me puedo casar gracias a que Cristina impulsó la Ley de Matrimonio Igualitario, y vos también te pudiste casar”, le marcó Lussich, mirándolo a los ojos. Según el relato del cruce, Novaresio tuvo que tragar saliva ante una afirmación difícil de rebatir.

El dato no es menor, la norma fue promulgada por Cristina Fernández de Kirchner en julio de 2010 y convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Dos historias de amor con la misma ley

Novaresio se casó en julio de 2021 con Braulio Bauab, en una ceremonia en el Registro Civil que coincidió con el aniversario de la sanción de la ley. Aquel día, el periodista no ocultó la emoción y confesó que no había parado de llorar durante toda la celebración.

Por su parte, Lussich le propuso matrimonio a Juan Pablo Kildoff en 2019, a apenas dos meses de haberse puesto de novios. En ese momento, el conductor ya había definido el casamiento como “un derecho adquirido”, una idea que ahora volvió a usar para incomodar a su colega frente a cámara.

Así, lo que empezó como una entrevista política terminó convertido en un recordatorio de que, más allá de las diferencias partidarias, que Novaresio tiene anillo gracias a la norma promulgada por Cristina Fernández. Y por la cara de Novaresio, quedó claro que esta vez el que tuvo la última palabra fue el invitado.